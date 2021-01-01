شاهد: طرح أغرب سيارة ليموزين في العالم للبيع في المزاد العلني

آخر الأخبارأخبار السيارات › شاهد: طرح أغرب سيارة ليموزين في العالم للبيع في المزاد العلني

صورة الخبر: شاهد: طرح أغرب سيارة ليموزين في العالم للبيع في المزاد العلني
شاهد: طرح أغرب سيارة ليموزين في العالم للبيع في المزاد العلني

في نهاية 2018 تم الكشف عن مشروع غريب جدا تضمن تحويل سيارة نفاثة من طائرات شركة ليرجيت لتصبح سيارة ليموزين غير تقليدية، وبالفعل نجح صاحب هذه الفكرة في تنفيذها وذلك بتكلفة بلغت مليون دولار فقط.

وأراد دان هاريس صاحب هذه الفكرة التربح من وراء هذه السيارة التي أطلق عليها اسم ليرموزين، وذلك بطرحها للبيع في 2019 بمزاد علني، حيث توقع صاحب السيارة أن يتم بيعها بمبلغ 5 مليون دولار، لكن لم تلقى فكرة السيارة النجاح الذي توقعه صاحبها، ولم يتم بيعها، لأن أقصى مزايدة على السيارة بلغت 600 ألف دولار فقط، أي بخسارة 400 ألف دولار من قيمة التكلفة الكلية لتطوير هذه السيارة.

لكن مؤخرا برزت سيارة الليموزين الأغرب في العالم على الساحة من جديد، وذلك بعد أن قرر صاحبها طرحها للبيع مرة أخرى بمزاد علني أخر تحدد ميعاده في الفترة من 14 إلى 22 مايو 2021 القادم، وذلك على أمل ان يتم بيعها هذه المرة بسعر مناسب يغطي تكاليف تطويرها.

صورة الخبر: شاهد: طرح أغرب سيارة ليموزين في العالم للبيع في المزاد العلني

المصدر: التوكيل

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد: طرح أغرب سيارة ليموزين في العالم للبيع في المزاد العلني

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
95173

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager