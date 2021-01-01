

شاهد: طرح أغرب سيارة ليموزين في العالم للبيع في المزاد العلني شاهد: طرح أغرب سيارة ليموزين في العالم للبيع في المزاد العلني

في نهاية 2018 تم الكشف عن مشروع غريب جدا تضمن تحويل سيارة نفاثة من طائرات شركة ليرجيت لتصبح سيارة ليموزين غير تقليدية، وبالفعل نجح صاحب هذه الفكرة في تنفيذها وذلك بتكلفة بلغت مليون دولار فقط.



وأراد دان هاريس صاحب هذه الفكرة التربح من وراء هذه السيارة التي أطلق عليها اسم ليرموزين، وذلك بطرحها للبيع في 2019 بمزاد علني، حيث توقع صاحب السيارة أن يتم بيعها بمبلغ 5 مليون دولار، لكن لم تلقى فكرة السيارة النجاح الذي توقعه صاحبها، ولم يتم بيعها، لأن أقصى مزايدة على السيارة بلغت 600 ألف دولار فقط، أي بخسارة 400 ألف دولار من قيمة التكلفة الكلية لتطوير هذه السيارة.



لكن مؤخرا برزت سيارة الليموزين الأغرب في العالم على الساحة من جديد، وذلك بعد أن قرر صاحبها طرحها للبيع مرة أخرى بمزاد علني أخر تحدد ميعاده في الفترة من 14 إلى 22 مايو 2021 القادم، وذلك على أمل ان يتم بيعها هذه المرة بسعر مناسب يغطي تكاليف تطويرها.



