تعرف على مواعيد زيارة متحف الحضارة فى رمضان وهل يفتح ليلا؟.. تفاصيل جديدة

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كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، عن المواعيد الرسمية لزيارة المتحف خلال شهر رمضان الكريم، حيث سيتم فتح باب الزيارة للمتحف فى تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا.



وأوضح الدكتور أحمد غنيم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، كما أنه سوف يتم تقديم مقترح للدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ومجلس إدارة المتحف فى أول اجتماع له، بفتح باب المتحف لفترة ثانية خلال شهر رمضان الكريم عقب موعد الإفطار، وذلك سيكون فى أيام محددة وليس فى جميع أيام الأسبوع.



خلال الفترة الحالة وحتى حتى 17 أبريل 2021، تم منح تخفيض بنسبة 50% على سعر تذكرة المتحف القومى للحضارة المصرية وذلك للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين، لزيارة قاعة العرض المركزى، وسيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف تجهيز قاعة المومياوات ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها، وتستقبل قاعة المومياوات الزوار ابتداء من يوم 18 أبريل المقبل والذى يوافق يوم التراث العالمى.

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وتصل أسعار تذاكر المتحف: 200 جنيه للأجنبى، 100 جنيه للطالب الأجنبى، 60 جنيها للمصرى و30 جنيها للطالب المصرى، وتم تدشين الصفحة الرسمية للمتحف ومنصة لحجز التذاكر على شبكة الإنترنت ومنصة الحجز الإلكترونى لتذاكر دخول المتحف.