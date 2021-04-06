أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء 6-4-2021

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أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء 6-4-2021

استقرت اسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 6-4-2021، بعد أن تراجع أمس الاثنين بمتوسط جنيه واحد في محلات الصاغة .

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 الوسطي بين اعيرة الذهب نحو 647 جنيها .

ووصل سعر الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا في سوق المشغولات الذهبية، وفقا لموقع " إيجيبت جولد"، إلى نحو 755 جنيها .

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الاعلي فئة بين الاعيرة الذهبية نحو 863 جنيها .

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 503 جنيها .

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6040 جنيها وأوقية الذهب نحو 26.84 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 862.9 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

المصدر: صدى البلد

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