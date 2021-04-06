

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-4-2021 سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-4-2021

ترتفع عمليات البحث يوميًا عن العملة الخضراء على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين عن سعر الدولار اليوم في مصر، ويعرض لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة الأسعار في البنوك وتشمل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-4-2021.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-4-2021 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

تداول سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.65 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 15.75 جنيه.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 15.74 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجلت العملة الخضراء في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 15.74 جنيه.



سعر الدولار في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 15.76 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وتداول سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 15.76 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجلت العملة الخضراء في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 15.74 جنيه.

قد يعجبك أيضا...

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIBوتداول سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 15.76 جنيه.