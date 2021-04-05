«الاحتياط» الأسترالي يبقي سعر الفائدة الرسمي عند مستوى 0.1%

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«الاحتياط» الأسترالي يبقي سعر الفائدة الرسمي عند مستوى 0.1%

أعلن مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي أنه أبقى في اجتماعه الشهري الذي عقده اليوم سعر الفائدة الرسمي عند مستوى 0.1%.

وقال المصرف في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي "مع مواجهة أستراليا لفترة من مستويات البطالة المرتفعة، يلتزم مصرف الاحتياط بفعل كل ما في وسعه لدعم قطاعات الوظائف والأعمال".

المصدر: الدستور

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