كيفية تحديد المرض من الأظافر

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كيفية تحديد المرض من الأظافر

حذر الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف وأخصائية الأمراض الجلدية إيرينا غوستيفا أن مشاكل الأظافر لا تكون دائمًا جمالية، فقد تشير كل حالة عاشرة تقريبًا إلى وجود مرض محتمل.

تحدثا عن الأمراض التي يمكن أن تكون المشاكل في الأظافر من أعراضا. وقال مياسنيكوف على قناة "روسيا 1": "إذا لاحظت أي تغييرات في الأظافر، ففي 90٪ من الحالات يكون الأمر مجرد تغييرات في الأظافر. لا شيء آخر. في 10٪ بالضبط - نفس الأعراض يمكن أن تدل على مرض ما".

وأشارت غوستيفا، إلى أن بقعة سوداء قد تشير إلى الورم الميلانيني، وهو ورم خبيث. غالبًا ما تكون هذه علامة على وجود ورم وعائي. أوصى مياسنيكوف بدوره باستشارة الطبيب إذا ظهرت مثل هذه الأعراض.

ووفقًا له، فإن تلف الأظافر ليس عاملاً ضروريًا للمرض، لذلك لا ينبغي المبالغة في المشكلة. ومع ذلك، يجب على المرء أيضًا أن يتذكر الإشارات المحتملة للجسم حول التغيرات في الصحة.

في الوقت نفسه ، نفت غوستيفا العلاقة بين البقع البيضاء على الأظافر ونقص الزنك أو المغنيسيوم في الجسم. وفقا لها، يمكن تفسير هذه البقع ببساطة - بدخول الهواء إلى منطقة النمو.

المصدر: سبوتنيك

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