

خبراء: الإمارات تقود الشرق الأوسط للتصدي للتغير الحراري خبراء: الإمارات تقود الشرق الأوسط للتصدي للتغير الحراري

وصف خبراء ومختصون، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع قضية تغير المناخ، بأنها فريدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط انشغال الكثير من الدول بقضايا أخرى دون وضع الاعتبار لهذه الأزمة المحورية.



يأتي ذلك غداة الحوار الإقليمي للتغير المناخي، الذي استضافته الإمارات واختتم أعماله الأحد، بمشاركة مجموعة بارزة من



مسؤولي العمل المناخي من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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وقد أعلنت الإمارات والولايات المتحدة التزامهما المشترك بمواجهة تداعيات التغير المناخي، وأكدتا أهمية وضرورة الارتقاء بالطموحات المناخية العالمية.وقال مستشار برنامج المناخ العالمي، وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، الدكتور مجدي علام، إن دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في مجالات كثيرة، ومن ضمنها ملف تغير المناخ، وهناك حرص دائم على وضع هذا الملف ضمن أولويات العمل الحكومي، وحرص على المساحات الخضراء، واستخدام التكنولوجيا النظيفة، واعتبارها أسهل وأرخص الوسائل لامتصاص غازات الاحتباس الحراري.وأضاف "علّام" في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أنَّ الإمارات باستضافتها الحوار الإقليمي للتغير المناخي، تعطي رسائل أن الإقليم العربي ليس غارقا في مشاكله، لكنه مهتم للغاية بالمشاكل العالمية وعلى رأسها مشكلة تغير المناخ، كما أن العرب ليسوا منغلقين على أنفسهم لكنهم أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ، ودفعوا ثمن الثورة الصناعية التي تمتعت بها أوروبا.وأوضح أن المنطقة العربية وتليها أفريقيا هيّ التي تدفع ثمنا غالياً لتغير المناخ بارتفاع مستوى مياه البحر وارتفاع درجات الحرارة فوق الطبيعي، كما أن "الحامضية" تسود المياه البحرية العربية لأن غازات أكاسيد الكربون والكبرين والنيتروجين تختلط بالمياه وتكون ضارة، وبالتالي فهناك اهتمام من المنطقة ذاتها بقضية تغير المناخ.وقال إنه نتيجة لهذه الجهود فنحن كخبراء بيئة نهتم للغاية بمبادرة الإمارات العربية المتحدة ونتمنى أن تؤسس مركزا عربيا دائما للتعامل مع قضايا تغير المناخ والتكنولوجيا النظيفة باعتبارها الحل الوحيد وسط التغيرات المناخية.اختتام أعمال الحوار الإقليمي للتغير المناخي في الإمارات