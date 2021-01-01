

شاهد القمر "برؤية خارقة": مصوّر فلكي يلتقط صورة لا تصدق لقمرنا! شاهد القمر "برؤية خارقة": مصوّر فلكي يلتقط صورة لا تصدق لقمرنا!

تُظهر صورة مذهلة للقمر بألوان معكوسة، المكان الذي تدفقت فيه الصهارة ذات يوم، وكيف تبدو عبر "الرؤية الخارقة".



وقام المصور الفلكي أندرو مكارثي، المعروف باسم cosmic_background على "إنستغرام"، بتغيير صورة سطح القمر لإبراز الأشياء التي لا تستطيع العين البشرية رؤيتها.



وصُممت الصورة المذهلة من خلال معالجة الصورة بطبقة إضاءة معكوسة، لتعزيز نسيج القمر.

ويقول أندرو إن المناطق الأكثر إشراقا تظهر المكان الذي كان القمر يتدفق فيه مرة واحدة بالصهارة.وقال: "مشاهد لا تصدق، لكن في بعض الأحيان يكون من الرائع رؤية الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه الأشياء برؤية خارقة. وفي هذا الإصدار، تُظهر الألوان كيف يتغير التكوين حيث تتدفق الصهارة مرة واحدة، وكذلك كيف تضيف التأثيرات التي تضرب السطح دفقة إضافية من اللون. الألوان حقيقية وتمثل التاريخ الجيولوجي الخفي للقمر. أشعر أن هذه الصورة تُظهر الألوان والميزات بطريقة فريدة لم أرها من قبل".ويشتهر أندرو بتصويره الفلكي المذهل، والتقط مؤخرا "لقطة القمر الأزرق" لمحطة الفضاء الدولية وهي تمر عبر القمر.وأوضح مكارثي أن اللقطة النادرة للمنظر المعاد توجيهه للمحطة "أصبحت على الفور من اللقطات المفضلة لدي".



