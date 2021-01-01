تسبب قرقرة المعدة الحرج، لا سيما إذا حدثت أمام أشخاص لا تعرفهم أو أشخاص ترغب في التودد إليهم. قد تنظر إليها وتشعر بالحرج وتعتبرها مجرد علامة على الجوع، ولكن هل هذا الجوع هو السبب الرئيسي لهذا الصوت المزعج الصادر من المعدة؟
تتعدد أسباب "قرقرة المعدة"، من الآمن إلى الخطر، وكذلك تعتمد على أنواع معينة من المأكولات المسببة لهذه الأصوات.
قالت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والكبد أولغا أريشيفا "يعد تناول أطعمة معينة أحد العوامل الرئيسية التي تسبب "قرقرة المعدة".
وأضافت أريشيفا "يرتبط بالجوع وبطء أو عدم اكتمال عملية الهضم، واستهلاك بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية".
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التعليقات على أخصائية روسية تشرح الأسباب الرئيسية لـ "قرقرة المعدة"
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