

حار نهارا وأتربة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم حار نهارا وأتربة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الثلاثاء حار نهارا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب البلاد.



ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس ليلاً طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية.



الظواهر الجوية

أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد، نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

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حالة البحرينوبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقيةشمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 34 22الإسكندرية 31 15وادي النطرون 33 17طنطا 34 21شبين الكوم 34 22دمنهور 33 18بلطيم 29 16مطروح 31 17السلوم 33 11سيوة 32 13بورسعيد 26 17دمياط 25 16الزقازيق 34 21المنصورة 33 19الإسماعيلية 33 19السويس 34 18العريش 31 16رفح 29 15رأس سدر 33 17نخل 32 14نويبع 32 23طابا 31 22كاترين 25 15الطور 30 21شرم الشيخ 32 21الغردقة 31 23مرسى علم 30 20الفيوم 34 20بني سويف 34 19المنيا 35 19أسيوط 35 18سوهاج 35 19قنا 35 19الأقصر 36 19أسوان 36 21إدفو 36 22أبوسمبل 35 18الوادي الجديد 35 17شلاتين 32 19أبو رماد 31 18حلايب 30 19رأس حدربة 29 18