وداعا للحيرة .. منيو 30 فكرة فطار وسحور خلال رمضان

منيو 30 فكرة فطار وسحور خلال رمضان
تحتار ربة المنزل يوميا في شهر رمضان، في تحضير سفرة للفطار والسحور، ولذلك نقدم منيو كامل بعدد الأيام الباقية من شهر رمضان بوجبات مختلفة ومتنوعة علي قد الإيد.
اليوم الاول:
الافطار : صينية بطاطس في الفرن – كباب حلة – ارز بالشعرية – شوربة لسان عصفور – سلطة خضراء
السحور : طبق فول بالزيت و الليمون و الطحينة – بطاطس شيبسي – زبادي
اليوم الثاني:
الافطار : كبده مقليه – مكرونة بالطماطم – سلطة خضراء
العصائر : عصير تمر هندي
السحور : طبق فول بالسمنة البلدي – و قطعي عليه بيض مسلوق – سلطة زبادي بالخيار
اليوم الثالث:
الافطار : صينية جلاش باللحمة المفرومة – كفتة مشوية في الفرن – شيبسي – سلطة طحينةالعصائر : عصير فراولة
السحور : قرص بطاطس بالبيض – سلطة زبادي بالحيار .
اليوم الرابع:
الافطار : مكرونة بالبشاميل – فراخ بانيه – سلطة خضراء
الحلو : جيلي بالفراولة و الموز
السحور : طبق فول بالطماطم – سلطة زبادي بالخيار .
اليوم الخامس:
الافطار : حمام محشي – شيبسي – شوربه لسان عصفور .
الحلو : صينية بسبوسة بالمكسرات
السحور : بطاطس مهروسة – قرص اومليت – زبادي
اليوم السادس:
الافطار : فرخة بلدي – محشي باذنجان و فلفل – ملوخيه خضراء
السحور : بطاطس بانيه – سلطة زبادي بالخيار .
اليوم السابع :
الافطار : كوسة بالبشاميل – بفتيك – سلطة خضراء
السحور : طبق فول بالثوم – سلطة زبادي بالخيار و اهتمي جدا انها تبقي مع الفول لانها بتهضم و بتلطف الاكل في المعدة .
اليوم الثامن:
الافطار : سمك مقلي – ارز بالبصل – سلطة خضراء
السحور : طاجن فول بالبيض في الفرن – سلطة زبادي بالخيار .
اليوم التاسع:
الافطار : فراخ محشية – ارز بالخلطة – ملوخيه
العصائر : عصير تمر هندي
السحور : عجة – سلطة زبادى
* اليوم العاشر :
الافطار : لحمة – فاصوليا بيضاء – الارز بالشعرية – سلطة خضراء
العصائر : عصير قمر الدين
الحلو : ارز باللبن و الشيكولاته
السحور : قرص بطاطس بالبيض – سلطة زبادي بالخيار
* اليوم الثاني عشر :
الافطار : ارانب – ملوخيه – ارز – شوربه لسان عصفور
السحور : جبنة بالطماطم – بيض بالسمنة البلدي .
* اليوم الثالث عشر :
الإفطار : فراخ بلدي – رقاق باللحمة المفرومة – شوربه لسان عصفور
السحور : شكشوكة – سلطة زبادي بالخيار .
* اليوم الرابع عشر :
الافطار : باميه باللحمة الضاني – ارز محمر – سلطة خضراء
العصائر : عصير تمر هندي
السحور : بطاطس بيوريه – سلطة زبادي بالخيار
* اليوم الخامس عشر :
الافطار : بيتزا – شيبسي – كفته في الفرن
السحور : طاجن الفول بالبيض في الفرن – سلطة زبادي بالخيار
* اليوم السادس عسر :
الافطار : فراخ مشويه في الفرن – محشي كوسة – شوربة لسان عصفور
العصائر : عصير قمر الدين
السحور : طبق فول بالسلطة و البيض – زبادى
* اليوم السابع عشر :
الإفطار : كفتة بلدي – أرز بالشعرية – سلطة خضراء
العصائر : عصير تمر هندي
السحور : طبق فول بالسمنة البلدي – سلطة زبادي بالخيار .
* اليوم الثامن عشر :
الإفطار : سمبوسة باللحمة المفرومة – سمبوسة بالجبنة – شيبسي – فراخ ناجتس – شوربه لسان عصفور
الحلو : قمر الدين مطبوخ
السحور : بطاطس بانيه – سلطة خضراء
الإفطار : بطاطس محشية باللحمة المفرومة – الأرز بالشعرية – سلطة خضراء
العصائر : عصير تمر هندي
السحور : طبق فول بالسلطة و البيض – زبادى
الإفطار : حواوشي – صوابع بطاطس مقرمشة – سلطة خضراء
السحور : فول بالبيض – سلطة زبادي .
* اليوم الواحد و العشرين :
الافطار : مكرونة بولونيز – كفتة داود باشا – سلطة خضراء
العصائر : عصير قمر الدين
السحور : بطاطس محمره و سلطة خضراء
* اليوم التاني و العشرون :
الإفطار : صينيه تورلي بالفراخ في الفرن – أرز محمر – باذنجان مخلل
السحور : طبق فول بالسلطة و البيض – زبادى
* اليوم الثالث و العشرين :
الإفطار : سمك فيليه مقلي – أرز بالجمبري – سلطة خضراء أو سلطة طحينة
السحور : طبق فول بالزيت و الليمون – سلطة زبادي
* اليوم الرابع و العشرين :
الإفطار : شوربة خضار – لحمة – أرز محمر
السحور : بطاطس بانيه و سلطة خضراء
* اليوم الخامس و العشرين :
الإفطار : مسقعه باللحمة المفرومة – سلطة طحينة
الحلو : جلاش محشي بالبطاطا
السحور : طبق فول بالطماطم – سلطة زبادي بالخيار
* اليوم السادس و العشرون :
الإفطار : سمان مشوي – مكرونة محمرة – بطاطس مقليه – سلطة خضراء
العصائر : عصير قمر الدين
السحور : شكشوكة – سلطة زبادي بالخيار .
* اليوم السابع و العشرون :
الإفطار : صينية سمك بالطماطم في الفرن – أرز بالبصل – سلطة طحينة
التعليقات على وداعا للحيرة .. منيو 30 فكرة فطار وسحور خلال رمضان
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق