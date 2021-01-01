وداعا للحيرة .. منيو 30 فكرة فطار وسحور خلال رمضان



منيو 30 فكرة فطار وسحور خلال رمضان منيو 30 فكرة فطار وسحور خلال رمضان

تحتار ربة المنزل يوميا في شهر رمضان، في تحضير سفرة للفطار والسحور، ولذلك نقدم منيو كامل بعدد الأيام الباقية من شهر رمضان بوجبات مختلفة ومتنوعة علي قد الإيد.



اليوم الاول:



الافطار : صينية بطاطس في الفرن – كباب حلة – ارز بالشعرية – شوربة لسان عصفور – سلطة خضراء

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السحور : طبق فول بالزيت و الليمون و الطحينة – بطاطس شيبسي – زبادياليوم الثاني:الافطار : كبده مقليه – مكرونة بالطماطم – سلطة خضراءالعصائر : عصير تمر هنديالسحور : طبق فول بالسمنة البلدي – و قطعي عليه بيض مسلوق – سلطة زبادي بالخياراليوم الثالث:الافطار : صينية جلاش باللحمة المفرومة – كفتة مشوية في الفرن – شيبسي – سلطة طحينةالعصائر : عصير فراولةالسحور : قرص بطاطس بالبيض – سلطة زبادي بالحيار .اليوم الرابع:الافطار : مكرونة بالبشاميل – فراخ بانيه – سلطة خضراءالحلو : جيلي بالفراولة و الموزالسحور : طبق فول بالطماطم – سلطة زبادي بالخيار .اليوم الخامس:الافطار : حمام محشي – شيبسي – شوربه لسان عصفور .الحلو : صينية بسبوسة بالمكسراتالسحور : بطاطس مهروسة – قرص اومليت – زبادياليوم السادس:الافطار : فرخة بلدي – محشي باذنجان و فلفل – ملوخيه خضراءالسحور : بطاطس بانيه – سلطة زبادي بالخيار .اليوم السابع :الافطار : كوسة بالبشاميل – بفتيك – سلطة خضراءالسحور : طبق فول بالثوم – سلطة زبادي بالخيار و اهتمي جدا انها تبقي مع الفول لانها بتهضم و بتلطف الاكل في المعدة .اليوم الثامن:الافطار : سمك مقلي – ارز بالبصل – سلطة خضراءالسحور : طاجن فول بالبيض في الفرن – سلطة زبادي بالخيار .اليوم التاسع:الافطار : فراخ محشية – ارز بالخلطة – ملوخيهالعصائر : عصير تمر هنديالسحور : عجة – سلطة زبادى* اليوم العاشر :الافطار : لحمة – فاصوليا بيضاء – الارز بالشعرية – سلطة خضراءالعصائر : عصير قمر الدينالحلو : ارز باللبن و الشيكولاتهالسحور : قرص بطاطس بالبيض – سلطة زبادي بالخيار* اليوم الثاني عشر :الافطار : ارانب – ملوخيه – ارز – شوربه لسان عصفورالسحور : جبنة بالطماطم – بيض بالسمنة البلدي .* اليوم الثالث عشر :الإفطار : فراخ بلدي – رقاق باللحمة المفرومة – شوربه لسان عصفورالسحور : شكشوكة – سلطة زبادي بالخيار .* اليوم الرابع عشر :الافطار : باميه باللحمة الضاني – ارز محمر – سلطة خضراءالعصائر : عصير تمر هنديالسحور : بطاطس بيوريه – سلطة زبادي بالخيار* اليوم الخامس عشر :الافطار : بيتزا – شيبسي – كفته في الفرنالسحور : طاجن الفول بالبيض في الفرن – سلطة زبادي بالخيار* اليوم السادس عسر :الافطار : فراخ مشويه في الفرن – محشي كوسة – شوربة لسان عصفورالعصائر : عصير قمر الدينالسحور : طبق فول بالسلطة و البيض – زبادى* اليوم السابع عشر :الإفطار : كفتة بلدي – أرز بالشعرية – سلطة خضراءالعصائر : عصير تمر هنديالسحور : طبق فول بالسمنة البلدي – سلطة زبادي بالخيار .* اليوم الثامن عشر :الإفطار : سمبوسة باللحمة المفرومة – سمبوسة بالجبنة – شيبسي – فراخ ناجتس – شوربه لسان عصفورالحلو : قمر الدين مطبوخالسحور : بطاطس بانيه – سلطة خضراءالإفطار : بطاطس محشية باللحمة المفرومة – الأرز بالشعرية – سلطة خضراءالعصائر : عصير تمر هنديالسحور : طبق فول بالسلطة و البيض – زبادىالإفطار : حواوشي – صوابع بطاطس مقرمشة – سلطة خضراءالسحور : فول بالبيض – سلطة زبادي .* اليوم الواحد و العشرين :الافطار : مكرونة بولونيز – كفتة داود باشا – سلطة خضراءالعصائر : عصير قمر الدينالسحور : بطاطس محمره و سلطة خضراء* اليوم التاني و العشرون :الإفطار : صينيه تورلي بالفراخ في الفرن – أرز محمر – باذنجان مخللالسحور : طبق فول بالسلطة و البيض – زبادى* اليوم الثالث و العشرين :الإفطار : سمك فيليه مقلي – أرز بالجمبري – سلطة خضراء أو سلطة طحينةالسحور : طبق فول بالزيت و الليمون – سلطة زبادي* اليوم الرابع و العشرين :الإفطار : شوربة خضار – لحمة – أرز محمرالسحور : بطاطس بانيه و سلطة خضراء* اليوم الخامس و العشرين :الإفطار : مسقعه باللحمة المفرومة – سلطة طحينةالحلو : جلاش محشي بالبطاطاالسحور : طبق فول بالطماطم – سلطة زبادي بالخيار* اليوم السادس و العشرون :الإفطار : سمان مشوي – مكرونة محمرة – بطاطس مقليه – سلطة خضراءالعصائر : عصير قمر الدينالسحور : شكشوكة – سلطة زبادي بالخيار .* اليوم السابع و العشرون :الإفطار : صينية سمك بالطماطم في الفرن – أرز بالبصل – سلطة طحينة