

اكتشف فوائد الخيار للصحة وعلاج الأمراض اكتشف فوائد الخيار للصحة وعلاج الأمراض

فوائد الخيار كثيرة ومتعددة فهو يحتوى على عدد كبير من العناصر الغذائية المهمة بجانب المذاق الرائع لذا يجب تناوله بشكل متكرر .



نغرض لكم أهم فوائد الخيار وفقا لما جاء في موقع “ healthline ”



كما أن الخيار منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على كمية جيدة من الماء والألياف القابلة للذوبان ، مما يجعلها مثالية لتعزيز الترطيب والمساعدة في إنقاص الوزن.

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تلقي هذه المقالة نظرة فاحصة على بعض أهم الفوائد الصحية لتناول الخيار.فوائد الخيار الغذائيةيحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية فالخيار منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة، يحتوي خيار واحد 11 أونصة (300 جرام) غير مقشر خام .اهم العناصر الموجودة في الخيارالسعرات الحرارية: 45 إجمالي الدهون: 0 جرام ، والكربوهيدرات: 11 جرام، والبروتين: 2 جرام، الألياف: 2 جرام، وفيتامين ج: 14٪ من RDI، وفيتامين ك: 62٪ ، والمغنيسيوم: 10٪ ، والبوتاسيوم: 13٪ ، والمنغنيز: 12٪ .على الرغم من أن حجم الحصة النموذجية هو حوالي ثلث الخيار ، لذا فإن تناول جزء قياسي سيوفر حوالي ثلث العناصر الغذائية المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء. في الواقع ، يتكون الخيار من حوالي 96٪ ماء .لتعظيم محتواها من العناصر الغذائية ، يجب تناول الخيار بدون تقشير. يقلل تقشيرها من كمية الألياف ، وكذلك بعض الفيتامينات والمعادن .مضادات الأكسدةمضادات الأكسدة هي جزيئات تمنع الأكسدة ، وهو تفاعل كيميائي يشكل ذرات عالية التفاعل مع إلكترونات غير مقترنة تعرف باسم الجذور الحرة.يمكن أن يؤدي تراكم هذه الجذور الحرة الضارة إلى عدة أنواع من الأمراض المزمنة، في الواقع ، ارتبط الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة بالسرطان وأمراض القلب والرئة وأمراض المناعة الذاتية .الفواكه والخضروات ، بما في ذلك الخيار ، غنية بشكل خاص بمضادات الأكسدة المفيدة التي قد تقلل من مخاطر هذه الحالات.في دراسة استمرت 30 يومًا ، تسبب مسحوق الخيار في زيادة كبيرة في العديد من علامات نشاط مضادات الأكسدة وتحسين حالة مضادات الأكسدة، من المهم ملاحظة أن مسحوق الخيار المستخدم في هذه الدراسة يحتوي على جرعة أكبر من مضادات الأكسدة مما قد تتناوله في الوجبة النموذجية من الخيار، كما يحتوي على مركبات الفلافونويد والعفص ، وهما مجموعتان من المركبات الفعالة بشكل خاص في منع الجذور الحرة الضارةيعزز الترطيبمن أهم فوائد الخيار هو الترطيب حيث أن الماء ضروري ويلعب العديد من الأدوار المهمة ويشارك في عمليات مثل تنظيم درجة الحرارة ونقل النفايات والمواد المغذية في الواقع ، يمكن أن يؤثر الترطيب المناسب على كل شيء من الأداء البدني إلى التمثيل الغذائيبينما تلبي معظم احتياجاتك من السوائل عن طريق شرب الماء أو السوائل الأخرى ، فقد يحصل بعض الأشخاص على ما يصل إلى 40٪ من إجمالي استهلاكهم من الماء من الطعام ،و الخيار من أفضلها لأنه يتكون من حوالي 96٪ ماء.يساعد في إنقاص الوزنمن فوائد الخيار الكبيرة أنه يساعد على إنقاص الوزن بعدة طرق مختلفة و يمكنك تناول الكثير من الخيار دون الحاجة إلى زيادة السعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة الوزن.يمكن أن يضيف الخيار نضارة ونكهة للسلطات والسندويشات والأطباق الجانبية ويمكن استخدامه أيضًا كبديل لبدائل ذات سعرات حرارية أعلى، علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد المحتوى المائي العالي للخيار في إنقاص الوزن.يخفض نسبة السكر في الدموجدت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات وأنبوب الاختبار أن الخيار قد يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم ومنع بعض مضاعفات مرض السكري.بالإضافة إلى ذلك ، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار أن الخيار قد يكون فعالًا في تقليل الإجهاد التأكسدي والوقاية من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري، ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد كيفية تأثير الخيار على نسبة السكر في الدم لدى البشر.تنظيم حركة الأمعاءقد يساعد تناول الخيار في دعم حركات الأمعاء المنتظمة الخيار غني بالمياه ويعزز الترطيب. يمكن أن يحسن الحفاظ على رطوبة الجسم من تناسق البراز ويمنع الإمساك ويساعد في الحفاظ على انتظامه علاوة على ذلك ، يحتوي الخيار على الألياف التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء.يمكن أن يساعد البكتين ، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الخيار ، في زيادة وتيرة حركة الأمعاء، ووجد أن البكتين يسرع من حركة عضلات الأمعاء ، كل ذلك بينما يغذي البكتيريا المفيدة في القناة الهضمية التي تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضميسهل الإضافة إلى نظامك الغذائييتمتع الخيار المعتدل بنكهة منعشة ونقية بشكل واضح ، وعادة ما يتم الاستمتاع به طازجًا أو مخللًا في كل شيء من السلطات إلى السندويشات.غالبًا ما يؤكل الخيار نيئًا كوجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية أو يمكن إقرانه بالحمص أو زيت الزيتون أو الملح أو تتبيلة السلطة لإضافة المزيد من النكهة، بقليل من الإبداع ، يمكن الاستمتاع بالخيار بعدة طرق.