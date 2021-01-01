للعضلات والقلب.. ٨ فوائد لا تعلمها عن تناول الجمبرى

آخر الأخبارالصحة والجمال › للعضلات والقلب.. ٨ فوائد لا تعلمها عن تناول الجمبرى

صورة الخبر: فوائد لا تعلمها عن تناول الجمبرى
فوائد لا تعلمها عن تناول الجمبرى

الجمبرى واحد من أفضل المأكولات البحرية التى يحبها كثيرون حيث يتميز بمذاقه الطيب وأشكاله المتعددة كما يتم إعداده بطرق مختلفة، وفضلا عن ذلك يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والعدوى، وحسبما ذكر موقع watercress فأن فوائد الجمبرى تتمثل في التالي:

فوائد تناول الجمبرى:
1 يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

2 يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تقوية القلب والوقاية من تصلب الشرايين.



3 يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الامراض السرطانية المختلفة.

4 تناول الجمبرى يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى ويساعد على النشاط والتركيز وينشط الذاكرة.



5 تناول الجمبرى يعمل على تعزيز صحة الدماغ والوقاية من الزهايمر والخرف .



6 ينصح بتناول الجمبرى لتقوية العضلات والمفاصل والحد من هشاشة العظام ، حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تقوى العضلات والمفاصل.



7 يحتوى الجمبرى على نسبة كبيرة من الخصائص التى تعمل على الوقاية من الالتهابات والاحمرار.



8 تناول الجمبرى يمد الجسم بالنشاط والطاقة ويعمل على تقوية الجسم وحمايته من الضعف والهذيان.

المصدر: موقع watercress

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على للعضلات والقلب.. ٨ فوائد لا تعلمها عن تناول الجمبرى

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
15469

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager