

علاج الصداع بـ 12 طريقة طبيعية علاج الصداع بـ 12 طريقة طبيعية

يبحث عدد كبير منا عن علاج الصداع لأنه من أسوء الآم التى نتعرض لها فى حياتنا اليومية وبشكل متكرر بين الحين والآخر.



ولأن الأدوية لها الكثير من الآثار الجانبية نقدم لكم علاج الصداع بعدة طرق طبيعية ، وذلك نقلا عن موقع " medicalnewstoday " .



علاج الصداع بالماء

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يساعد شرب كمية كافية من الماء في علاج الصداع أو تقليل شدته فضلا عن أن الماء يلعب دورا كبيرا في الوقاية من الصداع.كشفت دراسة في مجلة مضادات الأكسدة أنه حتى الجفاف الطفيف قد يغير طريقة تفكير الناس وعملهم ، مما يجعلهم يشعرون بسوء ، مع أو بدون صداع.تدليك نقاط الضغطيساعد تدليك نقاط ضغط معينة في تخفيف التوتر في الرأس وعلاج الصداع نوعا ، مثل فرك مؤخرة العنق أو الضغط على الجزء العلوي من الأنف عندما يشعرون بالتوتر.ويفعلها بعض الناس بشكل تلقائي حيث أن تدليك الصدغ أو الفك أو الرقبة قد يساعد في تخفيف التوتر وتقليل صداع التوتر الناتج عن الإجهاد الشديد.بعض المناطق الأخرى التي يمكن محاولة تدليكها تشمل المنطقة الواقعة بين الحاجبين والنقطتين في قاعدة الحاجبين على جانبي جسر الأنف، قد تمنع هذه البقع التوتر من العين أو الرأس ، ويمكن أن يساعد تدليكها في تخفيف هذا التوتر، و يساعد تدليك الرقبة بالقرب من قاعدة الجمجمة أيضًا في التخلص من التوتر.علاج الصداع بتقنيات الاسترخاءوجدت الدراسات أن التدريب وتقنيات الاسترخاء قد تساعد الكثير من الناس فى علاج الصداع في حين خفض التوتر و القلق .تشمل تقنيات الاسترخاء ممارسات مثل التنفس بعمق البطن ، والتأمل الموجه ، والتركيز بنشاط على إرخاء العضلات.الكافيين يعالج الصداعقد يساعد أحيانًا شرب مشروب يحتوي على مادة الكافيين ، مثل القهوة أو الشاي أو الصودا ، في تخفيف الصداع.بعض مسكنات الألم المصممة للصداع تشمل الكافيين ، حيث قد يحسن المركب من فعاليتها.كمراجعة نشرت في مجلة الصداع قد يساعد الكافيين في حد ذاته في تقليل أعراض صداع التوتر أو الصداع النصفي، يميل الكافيين إلى إرخاء الأوعية الدموية ، مما قد يدعم الدورة الدموية ويخفف التوتر.الزيوت العطرية فعالة فى علاج الصداعيؤدي استخدام الزيوت العطرية إلى تخفيف أعراض الصداع ، والعلاج بالروائح التي تستخدم بعض الزيوت الأساسية قد يخفف أيضًا من أعراض الصداع. لاحظت مراجعة 2018 في الأطفال أن استنشاق زيت اللافندر الأساسي15 دقيقة، خفض شدة الصداع ، وفقا لإحدى الدراسات.أشارت دراسة منفصلة نُشرت في مجلة Pain إلى أن زيت النعناع أكثر فاعلية في الحد من صداع التوتر من العلاج الوهمي .قد تزعج روائح الزيوت العطرية بعض الناس ، وقد تكون تجربة الزيوت المختلفة التي يجدها الأفراد مريحة للتخفيف من أعراض الصداع.تناول الفيتامينات والمعادنتلعب الفيتامينات والمعادن دور كبير في علاج الصداع وغيرها الكثير من المشاكل الصحية.المغنيسيومأوضحت مراجعة عام 2015 نشرت في المجلة العناصر الغذائية أن الأشخاص الذين يعانون بانتظام من الصداع العنقودي أو الصداع النصفي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمستويات منخفضة من المغنيسيوم .فيتامينات بقد تساعد بعض فيتامينات ب في الحماية من الصداع أو تقليل أعراضه، بما في ذلك حمض الفوليك والفيتامينات B-6 و B-12 .فيتامين هـيخفف من آلام الصداع وأعراض الصداع النصفي من الصداع النصفي أثناء الدورة الشهرية مع انخفاض مخاطر الآثار الجانبية.ومع ذلك ، فقد دعت المراجعة إلى إجراء دراسات أكبر قبل تقديم أي ادعاءات حول الفيتامين.الحد من تناول الكحولالصداع هو أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للكحول وقد يكون هذا بسبب أن الكحول يعمل كمدر للبول ، مما يجعل الجسم يفرز المزيد من الماء عن طريق البول.هذه الأنواع من الصداع لا تحدث فقط مع نوبات الإفراط في الشرب حتى مع الشرب الخفيف أو المعتدل ، قد يؤدي الكحول إلى أعراض جفاف خفيفة لدى بعض الأشخاص أو يجعل الصداع أسوأ.يمكن لأي شخص غير متأكد ما إذا كان الكحول يؤثر عليهم بهذه الطريقة أن يحاول الحد من شربهم ومعرفة ما إذا كان سيتغير أو يمنع الأعراض.اخفض الأضواءيصبح بعض الأشخاص الذين يصابون بالصداع حساسين للضوء، قد تؤدي أضواء المكتب الساطعة أو حتى الضوء الساطع من الهاتف الذكي إلى تفاقم الأعراض.قد يكون من المفيد الراحة في غرفة مظلمة أو مضاءة بشكل خافت أثناء التعافي من الصداع.جرب بعض شاي الأعشابقد يكون شاي الأعشاب طريقة مفيدة لإضافة الماء إلى النظام الغذائي مع الاستمتاع بفوائد المركبات الطبيعية الأخرى.وجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2013 أن مسحوق الزنجبيل له تأثيرات مشابهة للأدوية الشائعة لتقليل الصداع النصفي. قد يساعد تناول شاي بسيط من الماء الدافئ ومسحوق الزنجبيل في تخفيف الأعراض.أنواع الشاي الأخرى التي يُحتمل أن تكون مهدئة تشمل الأعشاب مثل النعناع والبابونج والخزامى.الرياضة تعالج الصداعقد تساعد التمارين الرياضية في الحفاظ على صحة الجسم وتعزيز الدورة الدموية بشكل أفضل ، مما قد يقلل من فرص ظهور الصداع.واحد 2018 مراجعة البحث لمنشور في مجلة Children أشار إلى أن القليل من التمرين قد يؤثر في الواقع على الصداع بين المراهقين، قد تساعد التمارين المعتدلة والمنتظمة ، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة لمدة 30 دقيقة في اليوم.تحقق من عدم تحمل الطعامفي بعض الأحيان ، قد يكون عدم تحمل الطعام هو السبب الكامن وراء الأعراض مثل الصداع.إذا ظهر الصداع بعد الوجبات ، فقد يكون من المفيد للأشخاص الاحتفاظ بمفكرة طعام عن كل ما يأكلونه كل يوم، هذا قد يمكنهم من تحديد وتجنب أي أطعمة يمكن أن تسبب الصداع.النوم جيدا يعالج الصداعيؤدي الحصول على القليل من النوم إلى حدوث صداع، وتعد مشكلات النوم من بين المشكلات الأكثر شيوعًا.يؤدي الحصول على قسط كبير من النوم أو قلة النوم أو عدم النوم بشكل سليم إلى حدوث صداع لدى بعض الأشخاص ، حيث أنهم لم يريحوا أجسادهم تمامًا، يجب على البالغين محاولة التنقل بينهما 7 و 9 ساعات من النوم كل ليلة.