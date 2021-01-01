ننشر اعترافات محمد بديع ومحمود عزت وأسامة ياسين في قضية ما قبل فض رابعة



محمد بديع مرشد الجماعة الارهابية محمد بديع مرشد الجماعة الارهابية

أحالت النيابة العامة محمد بديع مرشد الجماعة الارهابية ، و78 متهما من قيادات وعناصر الإخوان، بينهم محمود عزت ومحمد البلتاجي وعاصم عبدالماجد وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي، وآخريين، في قضية "أحداث عنف ما قبل فض رابعة".



اقر المتهم الأول محمد بديع عبد المجيد محمد سامي بالتحقيقات بتوليه قيادة جماعة الإخوان، وشغله منصب المرشد العام لها.



و اقر المتهم الثاني السيد محمود عزت إبراهيم بالتحقيقات بتولية قيادة بجماعة الإخوان؛ بشغله منصب نائب المرشد العام لها؛ وذلك في غضون الفترة من ۲۰۰۹ حتى عام ۲۰۱4، وأضاف بأن المتهم الأول تولى قيادة تلك الجماعة بشغله منصب المرشد العام لها، وأن كل من المتهمين الثالث، والخامس والسادس قيادات بذات الجماعة، وأن المتهمين المذكورين شاركوا بتجمهر رابعة العدوية رفقة المتهمين السابع والثامن، وأنهى بأنه تخلل ذاك التجمهر خروج تجمهرات أخرى بمحيط ميدان رابعة العدوية؛ ذكر منها تجمهر المنصة.

قد يعجبك أيضا...

أقر المتهم الثالث | أسامة ياسين عبد الوهاب محمد السيدبالتحقيقات بانضمامه لجماعة الإخوان، ومشاركته بتجمهرهابميدان رابعة العدوية في أوقات متفرقة من بينها وقت الواقعة4. أقر المتهم الرابع / محمد محمد إبراهيم البلتاجي بالتحقيقات بتوليه والمتهم الخامس | أسامة ياسين عبد الوهاب محمد السيد قيادة بجماعة الإخوان، وأضاف بتولي المتهم الأول/ محمد بديع عبد المجيد محمد سامي قيادتها؛ بشغله منصب مرشدها العام، وتولي المتهم الثاني السيد محمود عزت قيادة بها؛ بشظه منصب نائب المرشد العام.أقر المتهم السادس | صفوة حمودة حجازي رمضان بالتحقيقاتبمشاركته بتجمهر جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية بداية من يوم ۲۰۱۳/۶/۳۰ وحتى فضه بتاريخ ۲۰۱۳/۸/14، وتزعمه بتاریخ ۲۰۱۳/۷/۲۹ -لأحد التجمهرات المنبثقة منه والتي توجهت صوب النصب التذكاري للاستقرار به.قرر المتهم الحادي عشرا ياسر عبد التواب أحمد محمد بالتحقيقات بضبطه إبان مشاركته بتجمهر جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية.و قرر المتهم الثاني عشرا محمد لطفي عبد الفتاح علي بالتحقيقات بمشاركته بتجمهر جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية بتاريخ۲۰۱۳/۷/۲۹، وإبصاره لأحد التجمهرات المنبثقة منه، التي توجه مشاركوه صوب كوبري السادس من أكتوبروقرر المتهم التاسع عشرا جمال كمال محمود جاد السيد بالتحقيقات بضبطه إبان مشاركته بتجمهر جماعة الإخوان بميدان رابعة العدويةو قرر المتهم الحادي والعشرين / هاني فتحي عبد الباسط سيدبالتحقيقات بضبطه إبان مشاركته بتجمهر جماعة الإخوان بميدان رابعة العدويةوقرر المتهم الرابع والعشرينا حسام عصام أمين بالتحقيقاتبضبطه إبان توجهه لتجمهر جماعة الإخوان بميدان رابعة العدويةقرر المتهم التاسع والعشرينا علي محمد حسین فرجتحقیقات بضبطه والمتهم / محمود رجب عبد الستار إمام إبانشاركتهما بتجمهر جماعة الإخوان بميدان رابعة العدويةالمتهم الحادي والثلاثينا عبد العزيز محمد عبد العزيزإسماعيل بالتحقيقات بضبطه إبان مشاركته بتجمهر جماعةالإخوان بميدان رابعة العدويةحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، 6 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محمد بديع مرشد الجماعة الارهابية ، و78 متهما من قيادات وعناصر الإخوان، بينهم محمود عزت ومحمد البلتاجي وعاصم عبدالماجد وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي، وآخريين، في قضية "أحداث عنف ما قبل فض رابعة"ووجهت النيابة للمتهمين قتل النقيب شريف السباعي من قوة الأمن المركزي و14 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار وإصابة العديد من أفراد الشرطة والمدنيين والشروع في قتل آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإحراز الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر.حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، 6 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محمد بديع مرشد الجماعة الارهابية ، و78 متهما من قيادات وعناصر الإخوان، بينهم محمود عزت ومحمد البلتاجي وعاصم عبدالماجد وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي، وآخريين، في قضية "أحداث عنف ما قبل فض رابعة"ووجهت النيابة للمتهمين قتل النقيب شريف السباعي من قوة الأمن المركزي و14 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار وإصابة العديد من أفراد الشرطة والمدنيين والشروع في قتل آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإحراز الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر.