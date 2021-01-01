ننشر اعترافات محمد بديع ومحمود عزت وأسامة ياسين في قضية ما قبل فض رابعة

محمد بديع مرشد الجماعة الارهابية
أحالت النيابة العامة محمد بديع مرشد الجماعة الارهابية ، و78 متهما من قيادات وعناصر الإخوان، بينهم محمود عزت ومحمد البلتاجي وعاصم عبدالماجد وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي، وآخريين، في قضية "أحداث عنف ما قبل فض رابعة".
اقر المتهم الأول محمد بديع عبد المجيد محمد سامي بالتحقيقات بتوليه قيادة جماعة الإخوان، وشغله منصب المرشد العام لها.
و اقر المتهم الثاني السيد محمود عزت إبراهيم بالتحقيقات بتولية قيادة بجماعة الإخوان؛ بشغله منصب نائب المرشد العام لها؛ وذلك في غضون الفترة من ۲۰۰۹ حتى عام ۲۰۱4، وأضاف بأن المتهم الأول تولى قيادة تلك الجماعة بشغله منصب المرشد العام لها، وأن كل من المتهمين الثالث، والخامس والسادس قيادات بذات الجماعة، وأن المتهمين المذكورين شاركوا بتجمهر رابعة العدوية رفقة المتهمين السابع والثامن، وأنهى بأنه تخلل ذاك التجمهر خروج تجمهرات أخرى بمحيط ميدان رابعة العدوية؛ ذكر منها تجمهر المنصة.
أقر المتهم الثالث | أسامة ياسين عبد الوهاب محمد السيد
بالتحقيقات بانضمامه لجماعة الإخوان، ومشاركته بتجمهرها
بميدان رابعة العدوية في أوقات متفرقة من بينها وقت الواقعة
4. أقر المتهم الرابع / محمد محمد إبراهيم البلتاجي بالتحقيقات بتوليه والمتهم الخامس | أسامة ياسين عبد الوهاب محمد السيد قيادة بجماعة الإخوان، وأضاف بتولي المتهم الأول/ محمد بديع عبد المجيد محمد سامي قيادتها؛ بشغله منصب مرشدها العام، وتولي المتهم الثاني السيد محمود عزت قيادة بها؛ بشظه منصب نائب المرشد العام.
أقر المتهم السادس | صفوة حمودة حجازي رمضان بالتحقيقات
بمشاركته بتجمهر جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية بداية من يوم ۲۰۱۳/۶/۳۰ وحتى فضه بتاريخ ۲۰۱۳/۸/14، وتزعمه بتاریخ ۲۰۱۳/۷/۲۹ -لأحد التجمهرات المنبثقة منه والتي توجهت صوب النصب التذكاري للاستقرار به.
قرر المتهم الحادي عشرا ياسر عبد التواب أحمد محمد بالتحقيقات بضبطه إبان مشاركته بتجمهر جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية.
و قرر المتهم الثاني عشرا محمد لطفي عبد الفتاح علي بالتحقيقات بمشاركته بتجمهر جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية بتاريخ
۲۰۱۳/۷/۲۹، وإبصاره لأحد التجمهرات المنبثقة منه، التي توجه مشاركوه صوب كوبري السادس من أكتوبر
وقرر المتهم التاسع عشرا جمال كمال محمود جاد السيد بالتحقيقات بضبطه إبان مشاركته بتجمهر جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية
و قرر المتهم الحادي والعشرين / هاني فتحي عبد الباسط سيد
بالتحقيقات بضبطه إبان مشاركته بتجمهر جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية
وقرر المتهم الرابع والعشرينا حسام عصام أمين بالتحقيقات
بضبطه إبان توجهه لتجمهر جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية
قرر المتهم التاسع والعشرينا علي محمد حسین فرج
تحقیقات بضبطه والمتهم / محمود رجب عبد الستار إمام إبان
شاركتهما بتجمهر جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية
المتهم الحادي والثلاثينا عبد العزيز محمد عبد العزيز
إسماعيل بالتحقيقات بضبطه إبان مشاركته بتجمهر جماعة
الإخوان بميدان رابعة العدوية
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، 6 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محمد بديع مرشد الجماعة الارهابية ، و78 متهما من قيادات وعناصر الإخوان، بينهم محمود عزت ومحمد البلتاجي وعاصم عبدالماجد وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي، وآخريين، في قضية "أحداث عنف ما قبل فض رابعة"
ووجهت النيابة للمتهمين قتل النقيب شريف السباعي من قوة الأمن المركزي و14 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار وإصابة العديد من أفراد الشرطة والمدنيين والشروع في قتل آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإحراز الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر.
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، 6 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محمد بديع مرشد الجماعة الارهابية ، و78 متهما من قيادات وعناصر الإخوان، بينهم محمود عزت ومحمد البلتاجي وعاصم عبدالماجد وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي، وآخريين، في قضية "أحداث عنف ما قبل فض رابعة"
ووجهت النيابة للمتهمين قتل النقيب شريف السباعي من قوة الأمن المركزي و14 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار وإصابة العديد من أفراد الشرطة والمدنيين والشروع في قتل آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإحراز الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر.
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