على مشارف موجة كورونا الثالثة.. والصحة توجه تحذيرا عاجلا



على مشارف موجة كورونا الثالثة على مشارف موجة كورونا الثالثة

حذرت الإعلامية منى عبد الغني، من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، موضحًة أن الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة أكدت أن مصر على مشارف الموجة الثالثة لـ كورونا.



ولفتت خلال تقديمها برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سي بي سي، إلى أن الجميع مطالب يتوخى الحذر فى الفترة المقبلة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.



وأشارت إلى أن تجنب الموجة الثالثة مرهون بوعى المواطنين، وعدم التجمع خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن هناك عددا كبيرا من المواطنين ينظم حفلات وعزومات ويتجمعون فى أماكن مغلقة.

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وأكدت منظمة الصحة العالمية إمكانية انتقال فيروس كورونا “كوفيد 19” من البشر إلى القطط والكلاب والأسود والنمور، وتدرس المنظمة آثار الفيروس على الأنواع الحيوانية الأخرى، وفقا لما قالته ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوجنوفيتش اليوم الاثنين.وقالت فوجنوفيتش: "ينتشر فيروس كورونا بشكل رئيسي من خلال انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، ولكن هناك أدلة على انتقال العدوى من إنسان إلى حيوان لأنه فيروس حيواني المنشأ".وأضافت ممثلة منظمة الصحة العالمية أيضا أنه لم يتم بعد تحديد “الوسيط” الذي يتحور فيه الفيروس ليهاجم البشر، موضحة أن العديد من الحيوانات، مثل الكلاب، والقطط المنزلية أو الأسود والنمور وكلاب الراكون - التي لامست الأشخاص المصابين، ثبتت إصابتها بـ كوفيد 19.وتابعت أن عملية دراسة تأثير الفيروس على الأنواع الأخرى من الحيوانات لا تزال جارية.واستطردت الخبيرة الصحية أنه من المهم معرفة الحيوانات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس من أجل العثور على مستودعات حيوانية أخرى محتملة وتجنب تفشي المرض في المستقبل.وعلاوة على ذلك، قالت فوجنوفيتش إن "منظمة الصحة العالمية توصي الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بالحد من الاتصال بالحيوانات الأليفة".وكررت “توصى المنظمة حاليًا بأن يحد الأشخاص المصابون بـ كورونا والأشخاص المعرضون للخطر من الاتصال بالحيوانات الأليفة والحيوانات الأخرى”. معللة ذلك باحتمالية انتقال الفيروسات بين مجموعات البشر والحيوانات، بطريقة أسرع نتيجة حدوث تعديلات جينية للفيروس وقد يكون لهذه التغييرات عواقب محتملة على المرض الذي يصيب البشر.