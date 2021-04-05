انكماش قطاع الخدمات في اليابان بأقل من التقديرات الأولية

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انكماش قطاع الخدمات في اليابان بأقل من التقديرات الأولية

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال مارس الماضي بأقل من التقديرات الأولية.

وبحسب البيانات النهائية لمصرف جيبون بنك الياباني ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 48.3 نقطة مقابل 46.3 نقطة خلال فبراير الماضي، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر خلال الشهر الماضي 46.8 نقطة.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع.

في الوقت نفسه وصل المؤشر خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2020، في ظل تحسن مؤشر الإنتاج لدى بعض الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتباطأت وتيرة تراجع الطلبيات الجديدة لدى شركات الخدمات، مع تحسن التوقعات بشأن الطلبيات في ظل تراجع حدة جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما استمر نمو التوظيف في قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي.

من ناحية أخرى ارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع في اليابان خلال مارس الماضي إلى 49.9 نقطة مقابل 48.2 نقطة خلال فبراير الماضي. وكانت القراءة الأولية للمؤشر خلال الشهر الماضي 48.3 نقطة.

المصدر: الدستور

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