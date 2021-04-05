انكماش قطاع الخدمات في اليابان بأقل من التقديرات الأولية

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال مارس الماضي بأقل من التقديرات الأولية.
وبحسب البيانات النهائية لمصرف جيبون بنك الياباني ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 48.3 نقطة مقابل 46.3 نقطة خلال فبراير الماضي، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر خلال الشهر الماضي 46.8 نقطة.
يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع.
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