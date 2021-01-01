تريندات رسم ومكياج الحواجب فى 2021.. الكثيفة والطبيعية متصدرة .. صور



رسم ومكياج الحواجب فى 2021 رسم ومكياج الحواجب فى 2021

تأثر تجميل الحواجب بشدة منذ انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، حيث أصبحت معظم النساء يخشين الذهاب لصالونات التجميل خوفاً من انتقال العدوى، واعتمدن على أنفسهن فى تجميل وجوههن فى المنزل، مما أثر ذلك على اتجاهات الحواجب خلال عام 2021، والتى أصبحت تميل أكثر للحواجب الطبيعية الكثيفة، ولهذا نستعرض فى السطور القادمة، أحدث اتجاهات رسم و مكياج الحواجب لهذا العام، وفقاً لما ذكره موقع "eyebrowmba".



الحواجب الكثيفة.. أحدث اتجاهات رسم ومكياج الحواجب

تعتبر الحواجب الكثيفة الممتلئة من أحدث اتجاهات الحواجب لعام 2021، والتى تضيف لمسة جمالية وجذابة وتناسب الكثير من النساء، وتتوافق أيضاً مع تجنب بعضهن الذهاب لصالونات التجميل خوفاً من العدوى.





الحواجب الفوضويةوتعتبر أيضاً الحواجب الفوضوية غير المنظمة، والكثيفة فى نفس الوقت، من أحدث اتجاهات الحواجب لهذا العام، والتى تضيف إطلالة مختلفة ومميزة للمرأة.الحواجب الطبيعيةومن أحدث اتجاهات الحواجب، هى الحواجب الطبيعية وليست المحددة، والمناسبة للكثير من النساء اللواتى لم يذهبن لصالونات التجميل خوفاً من الإصابة بعدوى كورونا، مما يساعد على إضافة لمسة جمالية وطبيعية للمرأة .تحديد الحاجب بأقلام الألوانويعتبر تحديد الحاجب باستخدام الأقلام الملونة، من أحدث اتجاهات رسم ومكياج الحواجب لهذا العام، ويعتمد هذا الاتجاه على عدم الإفراط فى استخدام الأقلام الملونة فى تحديد الحاجب .الحواجب الناعمةاستخدام مستحضرات التجميل المختلفة للحصول على حاجب ناعم، من أحدث اتجاهات مكياج الحواجب لهذا العام، والذى يساعد المرأة فى الحصول على إطلالة بسيطة وأنيقة دون بذل الكثير من المجهود وضياع الكثير من الوقت فى تجميل الحاجب .







