روسيا: غلق 3 أماكن تسرب هواء محتملة في محطة الفضاء الدولية

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روسيا: غلق 3 أماكن تسرب هواء محتملة في محطة الفضاء الدولية

اكتشف رواد الفضاء الروس على متن محطة الفضاء الدولية ثلاثة أماكن محتملة لتسرب الهواء في وحدة "زفيزدا" الروسية، وقاموا بإغلاقها بمادة مانعة للتسرب.

وذكر قطاع الصواريخ والفضاء الروسي، في بيان أوردته وسائل إعلام روسية اليوم الأحد، أن العملية تمت يوم الجمعة الماضي، موضحا أنه يتم التخطيط في المستقبل القريب لفحص مدى إحكام غلق الغرفة الوسيطة في وحدة "زفيزدا"، لمعرفة ما إذا تسنى وقف تسرب الهواء منها.

يذكر أنه تم رصد تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية في سبتمبر 2019، وفي أكتوبر 2020 رصد الطاقم الشق الأول في وحدة "زفيزدا"، وقام بسده بحلول مارس الجاري، كما تم اكتشاف شق آخر- في وقت لاحق- تمكن الطاقم من سده أيضا.

وكان الشقان يتسببان بانخفاض الضغط وتسرب الهواء من المحطة، لكن ذلك لا يمثل خطرا على حياة الطاقم، حيث توجد في المحطة مخزونات من الهواء والأكسجين والنيتروجين، ويجري نقل مخزونات جديدة من الأرض إلى المحطة، ويعمل حاليا في المحطة الفضائية الدولية رائدا الفضاء الروسيان «سيرجي ريجيكوف، وسيرجي كود- سفيرشكوف»، والأمريكيون «كاثلين روبينز، ومايكل هوبكنز، وفيكتور جلوفر، وشانون ووكر»، والياباني «سويشي نوجوتشي».

المصدر: الدستور

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