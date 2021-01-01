وزير التعليم : الغشاشون هم سبب العودة للنظام الورقي في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن قرار العودة لعقد الامتحانات ورقيا لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي خلال امتحان شهري ابريل ومايو ، لا علاقة له بوجود ازمة او عيب في التكنولوجيا لدى الوزارة.



أوضح وزير التربية والتعليم ، أن الهدف من هذا القرار كان عدم السماح بتكرار التجاوزات التي مارسها بعض الطلاب للتحايل والغش خلال حل الامتحان ، مؤكداً أن الوزارة تحرص كل الحرص على تحقيق العدالة المطلوبة في التقييم مع الحفاظ على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب ، لتمييز الطالب المجتهد عن الطالب الذي لم يبذل جهدا في التعلم.



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وأعلن أن نظام الاسئلة لن يتغير في امتحاات الصفين الاول والثاني الثانوي ، وستقيس درجات الفهم، وسيكون متوسط درجات امتحان شهري ابريل ومايو سيكون هو الذي سينحج على اساسه الطالبوشدد على أن امتحانات ابريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون اسئلتها اختيار من متعدد ، وستتيح الوزارة نماذج امتحانية استرشادية قبل موعد الامتحان لتعريف الطالب بشكل هذه الامتحانات المجمعة.وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طرق وضوابط التقييم لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2021-2020.وجاءت الضوابط كالتالي:- تمثل متوسط الدرجات التي يحصل عليها الطالب في امتحانات شهر أبريل وشهر مايو نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسي الأول وأداء الامتحان التكميلي (في حالة كان مقرر له امتحان تكميلي).- تُعقد الامتحانات مجمعة (في شهر أبريل وشهر مايو) وبنفس عدد الأسئلة المقررة لكل مادة والواردة في الكتاب الدوري رقم 9 بتاريخ 2021/3/24 بنوعية اختيار من متعدد على أن تكون الاجابة بنفس ورقة الأسئلة (وليس بابل شيت) ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلاً عن اصطحاب الكتاب المدرسي.- الطالب الذي تخلف عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول يُعقد له امتحان تكميلي قبل الامتحان المقرر عقدة في نهاية شهر أبريل، بواقع (15) سؤال اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفي زمن قدره (ساعة) ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد، ويعتبر أداء الامتحان التكميلي شرط أساسي لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للطالب.- الطالب الذي واجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان في الفصل الدراسي الأول في أي مادة تعتبر نتيجة هذه المادة (اجتياز) بصرف النظر عن التقدير الحاصل عليه بتقرير نتيجة الفصل الدراسي الأول.- فى حالة ظهور النتيجة النهائية للطالب ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية (ضعيف) في مادة أو أكثر يكون له الحق في أداء امتحان الدور الثاني.- امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع تتولى المدرسة عقدها وذلك بعد امتحانات شهر مايو على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية، والطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملاً، أما الطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في منهج ومقرر الصف الفصل الدراسي الثاني فقط.