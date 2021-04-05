أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021
تنشر "الدستور" أسعار الدواجن اليوم الإثنين ٥-٤-٢٠٢١، ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن أسعار الدواجن في السوق المصري، بكافة انواعها المختلفة، لذلك نستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة المعلومات عن أسعار الدواجن وفقا لأخر التحديثات داخل السوق المصري.
ويحتوي التقرير على كافة تفاصيل أسعار الدواجن، وهي "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والبط وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض البلدي والأبيض والأحمر".
أسعار الدواجن اليوم الإثنين ٥-٤-٢٠٢١
تمثل أسعار الدواجن، اهتماما للقارىء المصري بشكل يومي، على جوجل، ولديكم تقرير عن أسعار الدواجن، وفقا لأخر تطورات السوق الداجني، كما هو بالأتي:
أسعار الفراخ اليوم
وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين ٢٩ إلى ٣٠ جنيها، وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين ٣٤ إلى ٣٥ جنيها، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين ٣٥ إلى ٣٦ جنيها، وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين ١٩ إلى ٢٠ جنيها.
أسعار الكتاكيت اليوم
وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٧.٢٥ إلى ٧.٥٠ جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٢ إلى ٢.٢٥ جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٣ إلى ٣.٢٥ جنيه.
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أسعار البط اليوم
سجل سعر لحم البط الفرنساوي بين ٢٤ إلى ٢٤.٥٠ جنيه، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي بين ٤٧ إلى ٤٧.٢٥ جنيه، ووصل سعر لحم البط المولارد بين ٣١ إلى ٣٢.٥٠ جنيه.
أسعار البيض اليوم
بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين ٣٤ إلى ٣٥ جنيها، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بين ٣٢ إلى ٣٣ جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي بين ٣٣ إلى ٣٤ جنيها.
أسعار السمان اليوم
سجل سعر كتكوت السمان "أسمر بري" الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٢.٢٥ ألى ٢.٥٠ جنيه، وبلغ سعر كتكوت السمان "أبيض هجين" الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٢.٧٥ إلى ٣ جنيهات، ووصل سعر كتكوت السمان "هجين بياض" البالغ من العمر ١٤ يوم بين ٥.٥٠ إلى ٦ جنيهات.
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