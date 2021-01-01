

تقرير يتحدث عن "الساحر الأحمر"... طارد طبيعي للسموم ويسهل الهضم تقرير يتحدث عن "الساحر الأحمر"... طارد طبيعي للسموم ويسهل الهضم

كشفت وسائل إعلام، معنية بالشؤون الصحية، الفوائد الذهبية لعصائر الفاكهة، خلال فصل الصيف، مؤكدة أنها تمنح شعورا بالشبع وتحافظ على برودة الجسم وتمنع الجفاف وتوفر الفيتامينات والمعادن الأساسية للجسم.



ونشر موقع "بولدسكاي" Boldsky، المعني بالشؤون الصحية، تقريرا عن عصير البطيخ، مؤكدا أنه "يتميز بأنه منخفض الكربوهيدرات والسعرات الحرارية وغني بالألياف والأحماض الأمينية والكاروتينويد. ويسد البطيخ 17% من الاحتياج اليومي لفيتامين A و21% من الاحتياج اليومي لفيتامين C، بالإضافة إلى الفوائد التالية:

طرد السموم



يساعد البطيخ في طرد السموم من الجسم، كما يساعد المحتوى العالي من البوتاسيوم المعدني في عصير البطيخ على تحسين وظائف الكلى وتصفية حمض البوليك الزائد والسكر والسموم الأخرى الموجودة في الدم.

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تحسين الهضميحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء والألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، كما يعزز كل من فيتامين C وA المضادين للأكسدة الحيوية من الميكروبيوم الجيد في الأمعاء، مما يساعد في تحسين عملية الهضم، والتي غالبًا ما تصبح أضعف وأبطأ بسبب زيادة الحرارة خلال فصل الصيف.مصدر للطاقةيوفر عصير البطيخ حوالي 30 سعرة حرارية من الطاقة من كل 100 غرام من العصير، ويعمل كمشروب فوري معزز للطاقة لاحتوائه على فيتامين C وفيتامين A والمغنيسيوم، وهي العناصر التي تغذي الخلايا بالطاقة وتزيد من قوتها.الوقاية من ضربات الشمسيحفز عصير البطيخ عملية التعرق لتلطيف حرارة الجسم وإحداث التوازن المنحل بالكهرباء بسبب محتواه العالي على الماء، ويساعد فيتامين C في عصير البطيخ على تعزيز المناعة وتقوية الجسم.الحفاظ على سوائل الجسميحتوي عصير البطيخ على 91.45 غرام من الماء لكل 100 غرام من العصير، ويساعد محتواه المائي العالي في الحفاظ على توازن الإلكتروليت في الجسم ويمنح الجسم الشعور بالشبع، ويروي العطش ويمنع الجفاف.الرقم الهيدروجينييحافظ عصير البطيخ على درجة الحموضة في الجسم ويتناقص الرقم الهيدروجيني للجسم مع زيادة درجة الحرارة. وعندما ينخفض الرقم الهيدروجيني، يصبح الجسم حامضيًا، مما يؤدي إلى حالات مرضية من بينها ضعف الكبد وفشل القلب ونقص السكر في الدم، لكن ثبت أن تناول عصير البطيخ يسهم بفاعلية في الحفاظ على درجة حموضة الجسم بطريقة طبيعية ويمنع الالتهابات.خفض حرارة الجسمترتفع درجة حرارة الجسم عادة خلال فصل الصيف. يسهم تناول عصير البطيخ في تقليل حرارة الجسم نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء ويوفر تأثيرًا مهدئًا للجسم، كما يفيد مركب الليكوبين ويحمي البشرة من الإصابة بحروق الشمس.