‏على عمق 6500 متر.. العثور على مدمرة أمريكية غارقة منذ 1944

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صورة الخبر: ‏على عمق 6500 متر.. العثور على مدمرة أمريكية غارقة منذ 1944
‏على عمق 6500 متر.. العثور على مدمرة أمريكية غارقة منذ 1944

أعلن مؤسس شركة «كالادان أوشيانك» في تكساس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اكتشاف حطام مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية غرقت خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف مؤسس الشركة أن بعثة أمريكية قد عثرت على حطام المدمرة على عمق 6500 متر قبالة سواحل الفلبين.

وكتب قائد الغواصة: «لقد أجرينا للتو أعمق عملية غوص في التاريخ للعثور على حطام المدمرة يو إس إس جونستون».

وكانت المدمرة التي يبلغ طولها 115 متراً قد غرقت في 25 أكتوبر 1944 خلال معركة خليج ليتي، وهي أكبر معركة بحرية شهدها العالم على الإطلاق وكانت بداية النهاية لليابان.

‏وكان مستكشفون آخرون قد حددوا موقع السفينة في بحر الفلبين عام 2019، لكن معظم الحطام كان خارج نطاق مركبتهم التي تعمل بتقنية التحكم مِن بُعد.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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