أعلن مؤسس شركة «كالادان أوشيانك» في تكساس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اكتشاف حطام مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية غرقت خلال الحرب العالمية الثانية.
وأضاف مؤسس الشركة أن بعثة أمريكية قد عثرت على حطام المدمرة على عمق 6500 متر قبالة سواحل الفلبين.
وكتب قائد الغواصة: «لقد أجرينا للتو أعمق عملية غوص في التاريخ للعثور على حطام المدمرة يو إس إس جونستون».
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التعليقات على على عمق 6500 متر.. العثور على مدمرة أمريكية غارقة منذ 1944
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