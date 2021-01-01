

أجهزة منزلية تتسبب فى ارتفاع فاتورة الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها أجهزة منزلية تتسبب فى ارتفاع فاتورة الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها

يعتقد الكثير من المواطنين أن "التكييف" هو السبب الوحيد فى ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية خلال فصل الصيف، ولكن هناك أجهزة منزلية أخرى داخل كل منزل تتسبب فى ارتفاع الفاتورة، ويرصد "اليوم السابع" الأجهزة الكهربائية التي تتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، وهى كالآتي:



- أولا التكييف:



1-ينصح بتشغيل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.



2- تشغيل التكييف على درجة 25.



3-استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة و انخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.



4-التأكد من غلق كافة النوافذ والأبواب بإحكام لعدم تسريب الهواء.



5-يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المرادة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.



ثانيا المكواة:

ينصح بتجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين اسبوعياً، وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً، ويفضل البدء بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية، وبعد ذلك فصل المكواة واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخري التي لا تحتاج حرارة عالية، ويعتبر استخدام المكواة البخارية يساعد علي كي الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.



ثالثا غلاية المياه:



تعتبر غلاية المياه من أكثر الأجهزة المنزلية التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء رغم صغر حجمها، ويفضل عند استخدامها غلى كمية المياه التى يحتاجها المستهلك فقط.



رابعا الفرن الكهرباء:



يفضل تجنب تكرار فتحة للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل، وينصح باستخدام المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنها تستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

