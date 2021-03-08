

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 5 أبريل 2021 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 5 أبريل 2021

ترصد «المصري اليوم» أسعار الدولار في أهم البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 5 ابريل 2021، مع تقديم افضل الأسعار بين البنوك، حيث تشهد أسعار الدولار تغيرات تبعا لحجم المعروض في السوق .



وتوضح البيانات فروق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين مختلف البنوك في مصر والتي تتضمن البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك cib.



واليكم في التقرير التالي اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 5 ابريل لدي البنوك المصرية.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري:الشراء: 15.65البيع :15.75سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي:الشراء: 15.64البيع: 15.74سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك cib:الشراء: 15.66البيع: 15.76سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر:الشراء: 15.64البيع:15.74وتوضح البيانات فروق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين مختلف البنوك في مصر والتي تتضمن البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك cib. وتشهد الاسعار تباينات يومية في مستويات أسعار الدولار في البنوك .على الجانب الاخر أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية شهر مارس الماضي هامشياً بقيمة 136 مليون دولار، على أساس شهري، ليواصل ارتفاعه للشهر التاسع على التوالي.وأوضح المركزي، امس الأحد، أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع إلى 40.337 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.201 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي.كانت مصر تسلمت في 12 مايو الماضي، مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، بقيمة 5.2 مليار دولار.وأفاد صندوق النقد، بأن الاتفاق الأخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، وفقاً لبيان سابق لوزارة المالية المصرية.