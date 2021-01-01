في ذكرى اغتيال مارتن لوثر كينج | عندما تموت دفاعا عن مبادئك



مارتن لوثر كينج مارتن لوثر كينج

يعتبر مارتن لوثر كينج من أبرز الشخصيات في التاريخ الأمريكي فهو ناشط حقوقي عاش حياته مكافحا ضد العنصرية، مطالبا بالحرية والمساواة لذوي البشرة السمراء حتى تم اغتياله.







ميلاده ونشأته

قد يعجبك أيضا...

ولد مارتن لوثر كينج فى 15 يناير 1929م في أتلانتا، جورجيا، كان أباه يعمل قسيسا فى الكنيسة البروتستانتية ويدعى مايكل وأمه عازفة بيانو بـ كنيسة الحي، وكان هو الابن الأوسط بين ثلاثة أبناء سمته أمه مايكل على اسم أبيه وهذا هو الاسم الذي يوجد في شهادة ميلاده، ولكن أصر والده على اسم مارتن لوثر تيمنا بمارتن لوثر مؤسس الكنيسة البروتستانتية.أول موقف عنصري في حياة مارتن لوثرتعرض مارتن لوثر لأول موقف عنصري له في حياته على يد والد صبي صغير كان يلعب معه فـ أعترض والد الصبي ورفض لعب ابنه مع مارتن وعندما سأل مارتن عن السبب قال له "نحن بيض أنت ملوّن أسود".ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة التى يتعرض لها مارتن لوثر من التمييز العنصري بل تعرض لموقف آخر عندما كان يستقل حافلة المدرسة وأتى طفل أبيض طلب منه القيام من مكانه ليجلس هو وعندما رفض مارتن جاء المعلم وأجبره على القيام وأنه بهذا ينتهك القانون ويعرضه للحبس إن لم يستجب للأمر.قال في خطبة مدرسية وهو في سن 13 سنة: "لا أفهم كيف ولماذا يعيش أسود متعلم تحت رحمة أبيض جاهل".وبهذه التفرقة عاش مارتن لوثر حياته الأولى وسط المجتمع كارها للعنصرية والتمييز، وكبديل لهذا أعطى اهتماما كبيرا بالتعليم وصار تلميذا ناجحا ومتفوقا فالتحق بكلية مورهاوس وهو لم يتجاوز 15 سنة من عمره ثم قاده المطاف التعليمي إلى "كلية كروزر الدينية"، وكلتاهما في مدينته أتلانتا.أول حب في حياته وزواجه من ناشطة سوداءفى كلية كروزر الدينية كانت أول علاقة حب لمارتن لوثر مع ابنة مهاجرة ألمانية كانت تعمل في مطعم، واتفقا على الزواج ولكن كان هناك عقبة أمام حبهما وهي أن المرأة كانت بيضاء، فقاف أصدقائه بتحذيره من هذه الخطوة وخطورتها عليه وعليهما وعلى أبنائهما في المستقبل، وأن هذه الخطوة سوف تعرض مستقبلة أن يصبح قسيسا بالخطر.تخلى مارتن عن ابنة المهاجرة ولكن يقال إنه ظل يحبها حتى التقى بالناشطة السوداء كوريتا سكوت وهو يحضر دراساته العليا بجامعة بوسطن وزواجه منها في 1953م وأنجب منها أربعة أبناء.كفاحه ضد العنصرية والتمييزبدأ مارتن لوثر كينج حياته النضالية منذ أن كان صغيرا وظل مارتن يجول فى أرجاء البلاد مناديا بالحرية متسلحا بالعلم ثم العلم والدين منذ ولى أول مناصبه في كنيسة ديكستر المعمدانية (بوسطن) في 1954 وهو في سن الخامسة والعشرين.وكان كينج يقود المظاهرات والاحتجاجات ضد التمييز العنصرى وللمطالبة بحقوق السود والمساواة بينهم وبين البيض، وفي عام 1963م اعتقل وسجن بتهمة الإخلال بالأمن والنظام لقيادته تظاهرات احتجاجا على معاملة السود في برمنجهام.وكانت هذه واحدة من 29 مرة أودع فيها السجن لـ تنظيمه وقيادته مسيرات وتظاهرات تطالب بالحقوق المدنية للسود وهو على رأس تنظيمه "مؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية".حاز مارتن لوثر على جائزة نوبل للسلام فى عام 1964م وكان أصغر من حاز على هذه الجائزة فى تاريخها.عام 1965م وبعد عام من حيازته لجائزة نوبل قام كينج بتنظيم مسيرة سلمية في مدينة ألاباما مخترقا بذلك حظرا قانونيا كان قد فرض عليه.خطبته الشهيرة "لدي حلم"فى 28 أغسطس عام 1963م قاد مارتن لوثر كينج مسيرة فى واشنطن تطالب بالحريات المدنية والمهنية ووضع حد للتمييز العنصري في البلاد، وتحت نصب أبراهام لينكولن التاريخي ألقى كينغ خطبته الشهيرة "لدي حلم" التي دامت 17 دقيقة مثلت أكبر منعطفات حركة الحقوق المدنية وأحد أهم الخطب السياسية بطول تاريخ الولايات المتحدة.محاولة اغتيال فاشلةفى عام 1965م كان مارتن لوثر كينج يوقع على نسخ من كتابه "خطوات نحو الحرية" في هارلم، نيويورك، أتت إليه امرأة تسأله هويته فأجابها وعند إجابته طعنته في صدره بسكين جاءت الطعنة بجانب قلبه بـ مليمترات قليلة فخضع لعملية جراحية سريعة أنقذته من الموت المحقق.تنبأ بـ وفاتهبعد عشر سنوات على هذه الحادثة وبالتحديد يوم 3 إبريل 1968م كان أخر خطاب يلقيه مارتن على شعبة في ممفيس، حيث كان هناك إضراب من قبل عمال القمامة للمطالبة بمساواة أجورهم مع زملائهم البيض فألقى مارتن خطبته الأخيرا متنبئا بوفاتهاغتيال مارتن لوثر كينجكان مارتن يقف مع أصدقائه في شرفة غرفته في فندق "لورين" الصغير بممفيس، وفي تمام الساعة السادسة ودقيقة مساء الرابع من أبريل 1968 أطلق عليه شخص يدعى "جيمس إيرل راي" النار من بندقيته، فأصابه في خده برصاصة وجدت طريقها إلى نخاعه الشوكي، ونقل على أثرها سريعاً إلى مستشفى سان جوزيف وخضع لجراحة غير ناجحة إذ لفظ نفسه الأخير بعد ساعة وأربع دقائق من إصابته.تكريمه بعد وفاتهفي 1983 أصدر الرئيس رونالد ريغان مرسوماً يقضي باعتبار الرابع من أبريل عطلة فيدرالية في عموم البلاد، وهذا شرف لم يحظ به سابقاً غير جورج واشنطن نفسه.ويوجد 730 شارعاً في مختلف أرجاء الولايات المتحدة تحمل اسم مارتن لوثر كينغ، إضافة إلى نصبه التذكاري الذي أزيح ستاره في واشنطن قبل عشر سنوات.أثره بعد وفاتهظل مارتن لوثر كينج يكافح ويناضل ضد العنصرية والاستبداد مناديا بحقوق السود ومساواتهم بالبيض، ولم تذهب جهوده سدى فقد أصدرت الكونجرس بعد عدة أيام فقط من وفاته قانون الحقوق المدنية الذي يحظر التمييز أو العزل على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الجنسية الأصلية، فكان هذا القانون تتويجا لجهود مارتن لوثر كينج ونضاله المستمر منذ صغره.