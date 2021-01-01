علي جمعة يوضح من يصفد في رمضان.. مردة الجن أم عموم الشياطين؟



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة

تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق سؤالا مضمونه “هل من يصفد في رمضان مردة الجن أم عموم الشياطين؟".







وأجاب الدكتور علي جمعة عن السؤال قائلا: "إننا نرجو من الله فضله وكرمه وأن تصفد كل الشياطين لنخلص من أذاهم، ولكى نجعل رمضان فرصة انطلاق، لأن الله جعل لنا هذه الفرصة فعلينا استغلالها.

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وأشار إلى أن الله يرشدنا إلى محطات للمراجعة والمحاسبة والانطلاق، ونحن نريد أن نخرج من رمضان وقد غفر لنا، لأنه لو غفر لنا سيستجاب دعائنا وستكون صفحتنا بيضاء فينظر لنا الله بعين الرحمة ويوفقنا إلى ما يحبه ويرضى، وسنجد بركة فى الأرزاق والصحة والنفس والأمور فتكون هادئة.ونوه إلى أن المعصية من ضمن أسباب نزع البركة، فنريد أن نحول رمضان إلى بركة، فسواء كان التسلسل للمردة أو لعموم الشياطين، فنرجو من الله أن يصفدوا جميعا، لأن هناك روايه تقول إن من يصفد مردة الشياطين ورواية أخرى تقول عموم الشياطين، فنحن نأخد بالواسع بأن الشياطين كلهم يصفدون لكى يكفوا أذاهم عنا.