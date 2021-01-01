يعد المخلل من الأساسيات على سفرة رمضان، لذلك يمكن أن تحضير مخلل الجزر في المنزل دون الاعتماد على المحلات أو بائعي الشوارع.
نقدم طريقتين اختاري ما يناسبك من الطرق الآتية، لكن يعتمد أكثر المحلات طريقة عمل مخلل الجزر بدون ثوم
أولا
طريقة عمل مخلل الجزر بالثوم
جزر مقطع وثوم
جزر مقطع وثوم
قرنين فلفل اختيارى
المكونات
نصف كيلو جزر
كميات متناسبة من الماء والخل والملح (بحيث يكون أمام كل كوب ماء ملعقة متوسطة من الملح و3 ملاعق كبيرة خل)
5 فصوص ثوم
أوراق عنب أو عروق كرفس لتغطية البرطمان
طريقة التحضير:
- نبدأ بغسل الجزر جيدًا ثم تقشيره وتقطيعه بالأشكال أو الأحجام التى نريدها ويفضل لو نقطعها إلى 4 قطاعات طولية
- نرتب الجزر فى البرطمان الزجاجى
- نقشر الثوم ونضيفه إلى برطمان الجزر
- نخلط الملح والخل والماء بالنسبة المذكورة
- نغمر البرطمانات بمحلول الماء والخل والملح
- على السطح نضع أوراق العنب أو عروق الكرافس لمنع تسرب الهواء
- يمكن إضافة ملعقة خردل للبرطمان لمنحه طعمًا لذيذا لكن ضعى فى حسبانك أن هذا سيزيد المدة اللازمة لنضجه
- نترك برطمان المخلل مغلقًا حتى ينضج
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طريقة عمل مخلل الجزر قبل رمضان
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق