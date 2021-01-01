طريقة عمل مخلل الجزر قبل رمضان



مخلل الجزر مخلل الجزر

يعد المخلل من الأساسيات على سفرة رمضان، لذلك يمكن أن تحضير مخلل الجزر في المنزل دون الاعتماد على المحلات أو بائعي الشوارع.



نقدم طريقتين اختاري ما يناسبك من الطرق الآتية، لكن يعتمد أكثر المحلات طريقة عمل مخلل الجزر بدون ثوم



أولا

طريقة عمل مخلل الجزر بالثوم

جزر مقطع وثوم

جزر مقطع وثوم

قرنين فلفل اختيارى

المكونات

نصف كيلو جزر

كميات متناسبة من الماء والخل والملح (بحيث يكون أمام كل كوب ماء ملعقة متوسطة من الملح و3 ملاعق كبيرة خل)

5 فصوص ثوم

أوراق عنب أو عروق كرفس لتغطية البرطمان

طريقة التحضير:

- نبدأ بغسل الجزر جيدًا ثم تقشيره وتقطيعه بالأشكال أو الأحجام التى نريدها ويفضل لو نقطعها إلى 4 قطاعات طولية

- نرتب الجزر فى البرطمان الزجاجى

- نقشر الثوم ونضيفه إلى برطمان الجزر

- نخلط الملح والخل والماء بالنسبة المذكورة

- نغمر البرطمانات بمحلول الماء والخل والملح

- على السطح نضع أوراق العنب أو عروق الكرافس لمنع تسرب الهواء

- يمكن إضافة ملعقة خردل للبرطمان لمنحه طعمًا لذيذا لكن ضعى فى حسبانك أن هذا سيزيد المدة اللازمة لنضجه

- نترك برطمان المخلل مغلقًا حتى ينضج

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ثانيا: طريقة عمل مخلل الجزر بدون ثوم1- احدثي بعض الشقوق في جميع كمية الجزر، باستخدام السكين.2- ثم اسكبي ربع كوب ملح على الجزر، ثم اتركيه لمدة 5 ساعات حتى يتشربه تماما.3- وأضيفي بعدها 3 أكواب ماء مع نصف كوب ملح. في إناء واحد.4- ثم اتركي الخليط حتى الغليان، ثم اتركيه حتى يبرد.5- بعد ذلك ضعي حبات الجزر في برطمان محكم الغلق وبكون نظيف يمكن وضع قرون الفلفل او من الممكن الاستغناء عنه حسب الرغبة . وصبي فوقه مزيج الماء مع الملح.واتركيه هكذا ولمدة عشرة أيام ، ثم قومي بتناوله علي شهر رمضانملحوظة: لاتقومي بفتح برطمان مخلل الجزر قبل المدة المحددة (عشر أيام كاملة) كما يمكن الاعتماد على الجزر الصغير بدلا من الكبير للمساعدة على التخليل سريعا.