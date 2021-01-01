علاج القولون في 8 خطوات فعالة



علاج القولون علاج القولون



يعد علاج القولون من الأمور شديدة الأهمية التى تشغل ذهن عدد كبير من الأشخاص حيث أنه من أكثر الأمراض شيوعا في العالم ويسبب الكثير من الازعاج والألم.



نستعرض في هذا التقرير ابرز طرق علاج القولون وفقا لما ذكره موقع " healthline "



أطعمة تضر القولون

تتمثل الخطوة الأولى في علاج القولون في تعديل النظام الغذائي لمعرفة ما إذا كان بإمكانك تقليل الالتهاب وإيجاد الراحة. تساهم بعض الأطعمة بشكل أكبر في الالتهاب مثل لحم أحمر، والأطعمة المقلية، والسكر المكرر والكربوهيدرات المصنعة، والكحول، والقهوة، واضبط أسلوب حياتك.

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تغيير اللايف ستايلالخطوة الثانية في علاج القولون هي إجراء تغييرات أخرى في نمط الحياة ، والقضاء على السلوكيات التي تؤثر سلبًا على صحة القولون ، مثل:تدخين السجائر، الجلوس المفرط ، وقلة ممارسة الرياضة.أدوية تضر القولونالخطوة الثالثة هي مراجعة الأدوية التي تتناولها، إذا أمكن توقف عن استخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل الأسبرين والأيبوبروفين والتي يمكن أن تزيد الالتهاب وتؤثر على بطانة الأمعاء مما يسبب زيادة الام القولون .زيادة الألياف لعلاج القولونتساعد الألياف الغذائية فى علاج القولون حيث تسريع عملية التخلص من الفضلات ، مما يساعد على تقليل الإمساك والالتهابات وبدون كمية كافية منها لاتنتظم حركة الأمعاء ويمكن أن يصبح البراز صلبًا ومؤلمًا مع وجود كمية كافية من الألياف ، يقلل القولون من الإجهاد والضغط الذي يمارسه على البطن والأوردة ، مما يقلل من مخاطرالاصابة بمشكلات عديدة منها الفتق، والبواسير، وتوسع الأوردة، وسرطان القولون، ضغط دم مرتفع، والسمنة.بعض المصادر الصحية للألياف الغذائية التي يجب التفكير في إدخالها إلى نظامك الغذائي هي: الردة ، والحبوب الكاملة ، والفاكهة والخضروات الطازجة، والمكسرات والبذور، وشرب المزيد من الماء.الماء وعلاج القولونيمكن أن يساهم الجفاف في البراز القاسي المؤلم وبطء حركة الأمعاء وانسدادها، توصي الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب بشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب سعة 8 أونصات من الماء يوميًا للحفاظ على الترطيب المناسب.الرياضة تعالج القولونيمكن أن يؤدي نمط الحياة المليء بالضغط أو الخمول إلى تفاقم حالة القولون ، لذلك من المهم إيجاد طرق للاسترخاء وقضاء بعض الوقت للسماح لجسمك بالتمرين الذي يحتاجه للبقاء يعمل بشكل صحيح.وجدت دراسة حديثة أن التمارين المنتظمة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالتهاب الرتج لدى الرجال بنسبة تصل إلى 37 بالمائة.النظام الغذائي لعلاج القولونيؤدي تناول النظام الغذائي الغربي النموذجي الغني بالدهون والسكر والقليل من الألياف إلى زيادة الالتهاب والإمساك والألم الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض الأمعاء المزعجة، ويمكن أن يساعد شرب الكثير من الماء وتناول الفواكه والخضروات وتقليل الكحول والسجائر والكافيين والأطعمة المصنعة في تحسين الأعراض إذا كنت تعاني حاليًا من الألم.علاج القولون بالجراحةفي الحالات القصوى ، تكون الجراحة خيارًا لتخفيف آلام القولون.بحسب ال مركز السيطرة على الأمراض، يعد الفحص المنتظم ، الذي يبدأ في سن الـ 50، مفتاح الوقاية من سرطان القولون والمستقيم والعلاج النهائي حال الاكتشاف المبكر.