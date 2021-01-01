كيف ندرب أنفسنا على قهر الشيطان؟ علي جمعة يجيب



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة



تلقى الدكتور علي جمعة سؤالا مضمونه: "كيف ندرب أنفسنا على قهر الشيطان؟".







قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ردا على السؤال: سواء كان مدخل الشيطان بالتدخين أو الكسل فى العبادة أو النظرة المحرمة أو ما شابه، علينا أن نبدأ بالتدريج من الآن، فنعمل ختم قرآن حتى رمضان أو نسبح أو نكثر من الصلاة على النبي لأنها تهدئ النفس.

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وأضاف مفتي الجمهورية السابق أن من ضمن التدريب بالتدريج نضغط على نفسنا للقيام لصلاة الفجر أو نتوضأ لنكون فى هدوء دائم مع الله سبحانه وتعالى وسكينة.وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أننا ينبغى علينا أن نستعد للشهر الكريم لكى لا يفوتنا ولا دقيقة فيه، لأن نفحات رمضان وجوه مختلفين.وأوضح مفتي الجمهورية السابق أنه إذا جاء رمضان ومضى ولم يغفر لنا ستكون مصيبة كبرى وفرصتنا ضائعة، لأنها فرصة لها وضع كبير فى الآخرة فيجب علينا أن نتمسك بها تمسكا شديدا لأنها أولى وأبر من كل الدنيا وما فيها.