بوادر أزمة جديدة بين محمد صلاح ويورجن كلوب

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صورة الخبر: محمد صلاح ويورجن كلوب
محمد صلاح ويورجن كلوب

أفاد تقرير صحفي، بأن الفترة المقبلة، قد تشهد أزمة جديدة، بين النجم المصري محمد صلاح ومدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب رغبة " مو" في المشاركة مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2021.

وذكرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن محمد صلاح يخاطر بغضب يورجن كلوب، بسبب رغبته في المشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن محمد صلاح سيغيب عن ليفربول لمدة قد تصل إلى 6 أسابيع، حال مشاركته مع منتخب مصر في الأولمبياد.

وأوضحت الصحيفة، أن محمد صلاح فاجأ الريدز مجددا، بترحيبه بالانتقال إلى الدوري الإسباني، حال حواره الأخير مع صحيفة " ماركا".

كان أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أكد أنهم أرسلوا خطابًا رسميًا لنادي ليفربول يطلبوا فيه السماح لـ محمد صلاح باللعب مع الفراعنة في الأولمبياد.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 18 هدفا، بفارق هدف وحيد عن هاري كين مهاجم فريق توتنهام.

المصدر: صحيفة " ديلي ميل" البريطانية

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