بوادر أزمة جديدة بين محمد صلاح ويورجن كلوب

أفاد تقرير صحفي، بأن الفترة المقبلة، قد تشهد أزمة جديدة، بين النجم المصري محمد صلاح ومدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب رغبة " مو" في المشاركة مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2021.
وذكرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن محمد صلاح يخاطر بغضب يورجن كلوب، بسبب رغبته في المشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن محمد صلاح سيغيب عن ليفربول لمدة قد تصل إلى 6 أسابيع، حال مشاركته مع منتخب مصر في الأولمبياد.
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