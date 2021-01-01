شاهد |موعد الإعلان عن كشف أثري جديد

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كشف أثري جديد

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، إنه سوف يتم الإعلان عن كشف أثري جديد يوم الخميس 8 أبريل الجاري، كما ستنقل القنوات التليفزيونية العالمية الكشف لكل دول العالم يوم السبت المقبل.

وأضاف حواس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه تم إخطار الصحف والقنوات العالمية بالتوجه لمدينة الأقصر يوم السبت المقبل، لحضور مؤتمر الكشف الأثري الجديد، موضحًا أنه تحفظ على مسلسل "أحمس" ليكون العمل جيدا وفق الأحداث التاريخية.

وطالب زاهي حواس، بضرورة الاستعانة بخبراء على أعلى مستوى في الأعمال الفنية من أجل الحفاظ على البيئة الفرعونية والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة داخل الدراما.

https://youtu.be/AgunWK_KPBQ?t=1

المصدر: elbalad

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