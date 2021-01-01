وزير التعليم : اعلان كل تفاصيل امتحانات الثانوية العامة فى هذا الموعد



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تعلن كافة التفاصيل المتعلقة بـ نظام امتحانات الثانوية العامة 2021 و موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبية المقررة لطلاب الثانوية العامة قبل نهاية الاسبوع الجاري.



التعليم تستعد لعقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا عاجلا لجميع مديريات التربية والتعليم الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية للاستعداد لامتحانات ‏الثانوية ‏العامة 2021



وتم التأكيد في الخطاب على ضرورة تكليف مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة مكونة من مسؤول التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية ، ‏ومدير إدارة شؤون الطلبة والإمتحانات بالإدارة ، ‏ومسؤول التطوير بكل مدرسة ثانوي ، و مدير إدارة التعليم الثانوي بالإدارة

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‏وتتولى اللجنة إعداد كشوف 303 مقار الخاصة بلجان سير امتحانات الثانوية العامة ‏2021 ، موضحا بها عدد الفصول المجهزة والصالحة للامتحانات الإلكترونية و المتصلة ب‏الشبكة ، وعدد الطلاب المقيدين بالمدرسة بالصف الثالث الثانوي ، وسعة الفصول المجهزة والصالحة لأداء الطلاب الامتحانات داخلها ، والحجرات الموجودة بالمدرسة و الغير متصلة بالإنترنت والتي يمكن تجهيزها لتكون صالحة لأداء الامتحانات‏وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يتم تسليم كشوف 303 بمقر لجان الادارة التابعة للقطاعات مديرية التربية والتعليم في موعد أقصاه 11 أبريل 2021 مع اعتبار هذا الموضوع هام وعاجللأول مرة .. بروفات قبل امتحانات الثانوية العامة 2021و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد عدة بروفات لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، قبل موعد الامتحان الاساسي .وقالت وزارة التربية والتعليم : سيتم إجراء تجارب لـ امتحانات لثانوية العامة 2021 ، مرتين في شهر أبريل ومايو من داخل المدارس.وأوضحت، ان الهدف من هذه التجارب هو دراسة كفاءة الشبكات وشرائح تابلت الطلاب، بهدف اختبار المنظومة، و تحديد المشكلات وحلها تمهيدًا لإجراء اختبارات تجريبية في شهر يونيو كمحاكاة للاختبارات النهائية.وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه سيتم إجراء امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونيًا على التابلت، بلجان في المدارس، وستقيس أسئلة الامتحانات -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيدًا عن الحفظوخصصت الوزارة رابطا إلكترونيا على موقعها الرسمي على الانترنت ، لتحديث وطباعة استمارة 1 عضوية سرى لجميع العاملين بالمديريات و الادارات و المدارس الثانوى و الاعدادى للمشاركة فى اعمال لجان سير الامتحان للعام الدراسى 2020/2021.ويمكن من خلال الرابط ، تسجيل البيانات اللازمة للمشاركة في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2020/2021 ، في مهام (مراقب - ملاحظ - معاون - مقدر درجات) وذلك للادارات والمديريات التعليمية والمدارسويمكن لمن يهمه الامر الوصول لهذا الرابط من خلال الضغط علىhttp://thanwya.emis.gov.eg/school_thanwya/وبمجرد الدخول على الرابط ، لابد من ادخال (اسم المستخدم - مسلسل المدرسة - كلمة السر) ، ثم الضغط على تسجيل دخولالتفاصيل المعلنة عن امتحانات الثانوية العامة 2021 حتى الانواكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه لا تراجع عما تم اعلانه من قبل بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة 2021 ، و سيتلخص نظامها في النقاط التالية :- سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 في يوليو وأغسطس القادم.- امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون إلكترونية على التابلت وليست ورقية- ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 في لجان مؤمنة في المدارس- ستكون امتحانات الثانوية العامة 2021 بنظام الكتاب المفتوح او اوبن بوك لقياس قدرة الفهم وليس الحفظ- سيؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الامتحان في كل مادة على حدة وليس امتحان مجمع- امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون خالية من الغش بنسبة 99%- سيتم التعامل مع اي محاولات للغش بشكل حازم بتطبيق قانون مكافحة الغش الجديد- هذه الامتحانات ستظهر المستوى الحقيقي للطلاب وستكون هي لحظة الحقيقة- جميع لجان امتحانات الثانوية العامة ستكون مراقبة بالكاميرات وبأفراد من خارج منظومة المدرسة- امتحانات الثانوية العامة 2021 سيكون بها منافسة شريفة ، تضمن تكافؤ الفرص ، وستكون خالية من المشاكل التقنية والغش