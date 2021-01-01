8 أعراض تؤكد الإصابة بارتفاع ضغط الدم.. إحمرار الوجه ونزيف الأنف الأبرز



أعراض تؤكد الإصابة بارتفاع ضغط الدم أعراض تؤكد الإصابة بارتفاع ضغط الدم

يُعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر الأمراض شيوعًا، وغالبًا ما يُشار إلى المرض على أنه قاتل صامت وهو أكثر شيوعًا بين كبار السن ويمكن أن يؤدي عدم علاج ارتفاع ضغط الدم إلى مشاكل صحية أكبر، وفيما يلي 8 أعراض تتطلب فحص ضغط الدم، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف إنديا.



أعراض الإصابة بارتفاع ضغط الدم



صداع حاد: غالبًا ما يكون الصداع خفيفًا، ويمكن أن يكون أول علامة على ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي لصداع الشديد إلى الصداع النصفي ويسبب إحساسًا بالخفقان في أحد جانبي الرأس، مما قد يكون علامة على ارتفاع ضغط الدم.

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الشعور بالدوار أو الدوخة: قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم من شعور بخفقان في العنق والصدر والأذنين، مما قد يؤدي إلى الشعور بالدوار والدوار.دم في البول: حالة شائعة عند الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.الرعاف: الأنف يحوى أوعية دموية حساسة ويمكن أن يؤدي الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم إلى حدوث نزيف في الأنف وبالتالي، يرتبط ارتفاع ضغط الدم بنزيف الأنف.ضيق في التنفس: قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم من عدم انتظام التنفس وإحساس بألم في الصدر مما قد يجعلهم يشعرون بعدم الراحة.مشاكل في الرؤية: يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم حيث يمكن أن يعاني الشخص من مشاكل في الرؤية.إحمرار الوجه: يمكن أن يحدث ظهور بقع دموية في العين وإحمرار الوجه عندما تتمدد الأوعية الدموية في الوجه، مما قد يكون مؤشرًا على ارتفاع ضغط الدم.تعب: يمكن أن يجعلك ارتفاع ضغط الدم تشعر بالتعب لأنه يستهلك الطاقة يمكن أن يجعلك تشعر بالقلق والدوار وتعطل نومك، مما قد يجعل الشخص يشعر بمزيد من التعب.