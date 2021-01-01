تعرف على فوائد زيت العرقسوس فى التخلص من دهون البطن



زيت العرقسوس زيت العرقسوس

الدهون الحشوية تضر الجسم لأنها تكمن فى أعماق منطقة البطن بالقرب من الأعضاء الحيوية بالجسم، لذلك من المهم إجراء بعض التعديلات البسيطة على النظام الغذائى من أجل تقليل دهون البطن الضارة، حيث يشير موقع "إكسبريس" إلى أن تناول زيت العرقسوس يساعد بالتخلص من تلك الدهون.



هناك نوعان من الدهون، تلك التى تكمن تحت الجلد وهى غير ضارة نسبية مقارنة بالنوع الثانى وهى الدهون الحشوية التى أطلق عليها هذا الاسم لأنها تتركز حول منطقة البطن بالقرب من الأعضاء الحيوية لذلك فإن أضرارها أكبر، فهى تُعطل عمليات التمثيل الغذائى وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكرى من النوع 2، لذلك من الضرورى التخلص فى المقام الأول من الدهون الحشوية قبل تلك التى تتركز تحت الجلد.



وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن تناول زيت العرقسوس الغني بالفلافونويد (LFO) يمكن أن يساعد فى تقليل دهون البطن.

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وفى دراسة نُشرت فى مجلة (Elsevier)، عن آثار LFO على إجمالى دهون الجسم بما فيها الدهون الحشوية وذلك جنبًا إلى جنب مع وزن ومؤشر كتلة الجسم، وهو مقياس لمعرفة ما إذا كان وزنك صحيًا بالنسبة لطولك، حيث أجريت الدراسة على عدد من الذكور والإناث على مدار ثمانية أسابيع، وتناول جميع المشاركين نفس الكميات تقريبًا من السعرات الحرارية، وقد لوحظ أن إجمالى كتلة الدهون فى الجسم انخفضت بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين تناولوا زيت العرقسوس.والأكثر من ذلك، أن تناول 900 مجم يوميًا من LFO أدى إلى انخفاض كبير فى منطقة الدهون الحشوية ووزن الجسم، ومؤشر كتلة الجسم، وكذلك انخفاض كوليسترول البروتين الدهنى منخفض الكثافة الذى تسبب زيادة مستوياته فى خطر الإصابة بأمراض القلب.