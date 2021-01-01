تعرف على فوائد زيت العرقسوس فى التخلص من دهون البطن

الدهون الحشوية تضر الجسم لأنها تكمن فى أعماق منطقة البطن بالقرب من الأعضاء الحيوية بالجسم، لذلك من المهم إجراء بعض التعديلات البسيطة على النظام الغذائى من أجل تقليل دهون البطن الضارة، حيث يشير موقع "إكسبريس" إلى أن تناول زيت العرقسوس يساعد بالتخلص من تلك الدهون.
هناك نوعان من الدهون، تلك التى تكمن تحت الجلد وهى غير ضارة نسبية مقارنة بالنوع الثانى وهى الدهون الحشوية التى أطلق عليها هذا الاسم لأنها تتركز حول منطقة البطن بالقرب من الأعضاء الحيوية لذلك فإن أضرارها أكبر، فهى تُعطل عمليات التمثيل الغذائى وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكرى من النوع 2، لذلك من الضرورى التخلص فى المقام الأول من الدهون الحشوية قبل تلك التى تتركز تحت الجلد.
وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن تناول زيت العرقسوس الغني بالفلافونويد (LFO) يمكن أن يساعد فى تقليل دهون البطن.
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