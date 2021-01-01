أفكار لاختيار ديكور غرف النوم فى 2021.. سرير بعمود وورق حائط منقوش



أفكار لاختيار ديكور غرف النوم أفكار لاختيار ديكور غرف النوم

مهما كان نمط المنزل الذي تعيش فيه، وسواء كانت مساحته كبيرة أو صغيرة، فإن أفكار تنسيق الديكور الخاص به كثيرة ومتعددة ومناسبة لكل المساحات، حيث يمكنك من خلال التفاصيل استغلال المساحات بشكل احترافي للحصول على ديكور غرفة نوم مثالي، بداية من ألوان الدهانات، وشكل السرير، والفراش، والستائر، والإضاءة، والصور المعلقة، وأفكار ورق الحائط، وغيرهم، فكل ذلك يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.



إذا كنت تؤسس منزلك من الصفر، وتبحث عن موضة ديكور غرف النوم فى 2021، فإلك نقلًا عن موقع "house and garden" المتخصص في الديكور، أبرز الأفكار التي يمكنها مساعدتك على اختيار ديكور غرفة نومك بسهولة.



ديكور غرفة النوم.. سرير بأعمدة

اختفت موضة السرير ذو الأعمدة منذ سنوات طويلة، إلا أنها عادت لتتصدر أحدث ديكورات غرف النوم لعام 2020، ويبدو أنه مستمرة معنا في 2021 أيضًا، وهي من الديكورات البسيطة التي تضفي لمسة مختلفة لغرفة نومك، ويمكنك اختيار سرير بسيط ذو أعمدة، وضع مزهرية أنيقة على "الكومود" بجانبه.

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ديكور غرفة النوم.. سرير معدنالأسرة المعدنية كانت من أكثر ديكورات غرف النوم انتشارًا لسنوات طويلة أيضًا، ولأن الموضة تعود بنا إلى الماضي، عاد أيضًا ليصبح من أبرز القطع التي يمكنك اختيارها لديكور غرف النوم في 2021، ويمكنك معه تنسيق بعض قطع الأثاث العتيقة، مثل دولاب بواجهة مرايات.ديكور غرفة النوم.. سرير قماشإذا كنتِ تفضلين الأسرة ذات الظهر المصنوع من القماش وليس الخشب، فيمكنك اختيارها بأكثر من تصميم، ولإضفاء لمسة مبهجة على ديكور غرفة النوم، يمكن أن تكون مصنوعة من قماش بألوان مبهجة من الأزرق أو درجات الروز.ديكور غرفة النوم العتيقهناك من يعشقون الديكورات العتيقة المقتبسة من حقب زمنية قديمة، ويعد هذا الديكور أحدها، حيث السرير ذو الأعمدة المصنوع من خشب البلوط الرمادي، وهو من تصميم William Yeoward، وبجانبه منضدة صغيرة مغطاة بمفرش منقوش.ديكور غرفة النوم.. ورق الحائطورق الحائط أيضًا من العوامل التي يمكنها أن تغير ديكور غرفة نومك تمامًا، ويمكنك اختيار تصميمًا مميزًا يضفي عليها مزيد من الحيوية، بحيث يكون منقوشًا.