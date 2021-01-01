تعد سلطة البطاطس بالزبادي من المقبلات الخفيفة والشهية، والتي يفضل تناولها بجانب الأطعمة المشوية والأطباق الرئيسية اللذيذة، ويمكن إضافة مجموعة من الخضراوات المفضلة معها. وإليكم طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي والشبت للشيف الشربيني... مقادير سلطة البطاطس بالزبادي والشبت بطاطس مسلوقة مايونيز خيار مخلل شبت مفروم ملح وفلفل زيت زيتون زبادي عصير ليمون خل

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