طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي والشبت

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سلطة البطاطس بالزبادي والشبت

تعد سلطة البطاطس بالزبادي من المقبلات الخفيفة والشهية، والتي يفضل تناولها بجانب الأطعمة المشوية والأطباق الرئيسية اللذيذة، ويمكن إضافة مجموعة من الخضراوات المفضلة معها.

وإليكم طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي والشبت للشيف الشربيني...

مقادير سلطة البطاطس بالزبادي والشبت
بطاطس مسلوقة
مايونيز
خيار مخلل
شبت مفروم
ملح وفلفل
زيت زيتون
زبادي
عصير ليمون
خل

طريقة تحضير سلطة البطاطس بالزبادي والشبت
* تخلط كل مكونات السلطة وتتبل وتقدم وتزين بالشبت

المصدر: elbalad

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