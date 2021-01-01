تعد التورتة من أكثر انواع الحلويات التى لاتجيدها النساء في سنة أولى مطبخ مما يضطرها لدفع أموال كثيرة لشراءها من الخارج.
نقدم لكم طريقة عمل تورتة بالكاكاو والفانيليا بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير تورتة بالكاكاو والفانيليا
10 بيضة
2 كوب دقيق
2 كوب سكر بودره
2 ملعقة بكينج بودر
رشة ملح
كريمة باللبن
كريمة بالشيكولاتة
فانيليا
2 ملعقة كاكاو شيكولاتة مبشورة
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