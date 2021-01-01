الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع الملك عبد الله الثانى للاطمئنان على استقرار الأوضاع فى الأردن



الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع الملك عبد الله الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع الملك عبد الله

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية



وأوضح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ، أن الرئيس اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الاردن الشقيق مجدداً تضامن مصر التام حكومة وشعباً مع الأردن، ومعرباً عن الدعم الكامل لكل القرارات الاخيرة التي اتخذها الملك عبد الله الثاني من أجل الحفاظ على امن واستقرار المملكة.



ومن جانبه اعرب العاهل الاردني عن خالص تقديره لمساندة ودعم الرئيس السيسى الامر الذي يجسد عمق وقوة أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين.