أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، حرص مصر على إنجاح مفاوضات سد النهضة التي يرعاها فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الأفريقي.
وثمن الرئيس المصري "الجهد المقدر الذي تبذله جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل إطلاق عملية تفاوضية تفضي إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يراعي مصالح الدول الثلاث، ويعزز من علاقات التكامل والتعاون بينها ويعمق من أواصر الأخوة بين شعوبها".
جاء ذلك في رسالة سلمها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الرئيس الكنغولي في العاصمة كينشاسا، حيث يلتقي وفود من مصر والسودان إثيوبيا في جولة جدية من المفاوضات بشأن سد النهضة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على السيسي يدعو إلى اتفاق بشأن سد النهضة "قبل الفيضان"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق