قال زاهى حواس، عالم الآثاروالسياحة، إن الملكة "تى" صاحبة أفضل شعر فى الحضارة الفرعونية القديمة كانت دائمة الاعتناء بشعرها وعند موتها قاموا بوضع خلطات من الحنة وتقنيات التحنيط لحفظ شعرها تمهيدًا لحياة البعث والخلود بعد الموت.
تابع زاهى حواس ، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أيب فى برنامج "الحكاية"، أن أسرار التحنيط عند القدماء المصريين معروفة الآن وقام العلماء الأجانب باستخدامها فى كثير من أعمال التحنيط والحفاظ على بعض الأعمال والجثث .
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التعليقات على زاهي حواس يكشف سر بقاء شعر الملكة تي بهذا الجمال حتى الآن
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