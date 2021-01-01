زاهي حواس يكشف سر بقاء شعر الملكة تي بهذا الجمال حتى الآن

آخر الأخباراخبار مصر › زاهي حواس يكشف سر بقاء شعر الملكة تي بهذا الجمال حتى الآن

صورة الخبر: شعر الملكة تي
شعر الملكة تي

قال زاهى حواس، عالم الآثاروالسياحة، إن الملكة "تى" صاحبة أفضل شعر فى الحضارة الفرعونية القديمة كانت دائمة الاعتناء بشعرها وعند موتها قاموا بوضع خلطات من الحنة وتقنيات التحنيط لحفظ شعرها تمهيدًا لحياة البعث والخلود بعد الموت.



تابع زاهى حواس ، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أيب فى برنامج "الحكاية"، أن أسرار التحنيط عند القدماء المصريين معروفة الآن وقام العلماء الأجانب باستخدامها فى كثير من أعمال التحنيط والحفاظ على بعض الأعمال والجثث .



أضاف "حواس"، أن شعر تحتمس كان مثل شعر الملكة "تى" وقام بعض علماء الآثار الأجانب بسرقته لشدة جماله، منوهًا إلى أن الملكة "تى" كانت تستخدم لشعرها حنة قديمة وبعض مكونات العشبية القديمة التى استخدموها فيما بعد فى أعمال التحنيط.

https://web.facebook.com/watch/?v=2993991470884432

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على زاهي حواس يكشف سر بقاء شعر الملكة تي بهذا الجمال حتى الآن

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
97472

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager