قال فيليكس تشيسيكيدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية إن مفاوضات سد النهضة مرحلة مهمة من أجل تجاوز العقبات.
وأضاف تشيسيكيدى الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي هذا العام إن المفاوضات في العاصمة الكونغولية كينشاسا تسعى لوضع خارطة طريق لحل أزمة سد النهضة.
وتابع خلال كلمة قبيل انطلاق المفاوضات "نسعى إلى التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يكون مرضيًا للجميع".
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التعليقات على خارطة طريق .. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة
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