التعليم تلغي تطبيق نظام البابل شيت في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدم عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي المقرر عقدها في شهري ابريل ومايو بنظام البابل شيت.



حيث قالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها : ستُعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ، مجمعة بواقع ١٥ سؤال للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة ، على أن تكون الاجابة بنفس ورقة الأسئلة (وليس بابل شيت) .



وأضافت وزارة التربية والتعليم : سيزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلًا عن اصطحاب الكتاب المدرسي.

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بالنسبة لمواعيد امتحانات شهر ابريل للصف الاول الثانوي لطلاب المدارس الرسمية والخاصة تتمثل فيما يلي :- الاثنين 26 ابريل 2021 : سيمتحن الطلاب في ورقة واحدة مجمعة من 9 صباحا حتى 11 صباحا ، في مواد اللغة العربية (15 سؤال) + التاريخ (10 اسئلة) + الجغرافيا (10 اسئلة ) + اللغة الاجنبية الثانية (10 اسئلة)- الثلاثاء 27 ابريل 221 : سيمتحن الطلاب في ورقة مجمعة من الساعة 9 صباحا حتى 10:30 صباحا في مواد اللغة الاجنبية الاولى (15 سؤال) + الفلسفة والمنطق ( 10 اسئلة) + الرياضيات (10 اسئلة)- الاربعاء 28 ابريل 2021 : سيمتحن الطلاب في ورقة مجمعة من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا في مواد الكيمياء (10 اسئلة ) + الفيزياء (10 اسئلة) + الأحياء (10 اسئلة)أما عن جدول مواعيد امتحانات شهر ابريل للصف الثاني الثانوي فيتمثل فيما يلي :- الاثنين 26 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجموعة مواد اللغة العربية (15 سؤال) + رياضيات 1 (10 اسئلة) + رياضيات 2 ( 10 اسئلة)- الثلاثاء 27 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجمعة في مواد اللغة الاجنبية الاولى 15 سؤال) + الكيمياء (10 اسئلة9 + الأحياء (10 اسئلة)- الاربعاء 28 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجمعة مواد اللغة الاجنبية الثانية (10 اسئلة) + الفيزياء (10 اسئلة)