أكد مصدر بنادي الترجي التونسي، أن معين الشعباني المدير الفني لفريق باب سويقة، استقر على استبعاد 3 لاعبين مؤثرين من تشكيلة الفريق، لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وقال المصدر لـ " صدى البلد": معين الشعباني سيستبعد كلا من حمدي النقاز ومحمد علي اليعقوبي ومحمد علي بن رمضان، لأنهم مهددون بالإيقاف".
وتابع:" الترجي غير مهتم بموقف الزمالك، حيث سيلعب الفريق على الفوز من أجل الصدارة، لكن إذا خسر لا توجد مشكلة".
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التعليقات على صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"
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