صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

آخر الأخباراخبار الرياضة › صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

صورة الخبر: معين الشعباني
معين الشعباني

أكد مصدر بنادي الترجي التونسي، أن معين الشعباني المدير الفني لفريق باب سويقة، استقر على استبعاد 3 لاعبين مؤثرين من تشكيلة الفريق، لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر لـ " صدى البلد": معين الشعباني سيستبعد كلا من حمدي النقاز ومحمد علي اليعقوبي ومحمد علي بن رمضان، لأنهم مهددون بالإيقاف".

وتابع:" الترجي غير مهتم بموقف الزمالك، حيث سيلعب الفريق على الفوز من أجل الصدارة، لكن إذا خسر لا توجد مشكلة".

ويحتاج الزمالك إلى الفوز على تونجيث السنغالي السبت المقبل، مع فوز الترجي على مولودية الجزائر، للتأهل إلى الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بـ 8 نقاط، والزمالك ثالثا بـ 5 نقاط، بينما يتزيل تونجيث السنغالي ترتيب المجموعة بـ 4 نقاط.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
92275

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager