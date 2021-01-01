

“رسمياً” جمس تكشف عن همر إس يو في الكهربائية بالكامل “رسمياً” جمس تكشف عن همر إس يو في الكهربائية بالكامل

المربع نت – عندما كشفت جمس عن همر بيك اب الكهربائية بالكامل، علمنا أن نسختها الاس يو في قادمة قريباً، حيث بدأت الشركة بعد ذلك في التشويق لها، وها هي تُدشنها رسمياً، حيث دشنت همر اس يو في 2024 الكهربائية، والتي تدمج بين المقصورة الفسيحة الفخمة وأداء سيارات البيك آب مع بعض اللمسات المستوحاة من همر H2 القديمة.



ستأتي نسخة الاس يو في بنفس خيارات محرك همر بيك اب، حيث ستحصل على نسخ ذات ثلاثة محركات كهربائية، وأخرى بمحركين، مع اختلاف في القوة، حيث تبلغ قوة النسخ ذات الثلاثة محركات 830 حصان فقط مقارنة بـ 1,000 حصان في همر بيك اب ذات الثلاثة محركات، لكن عزم الدوران عند العجلات يظل كما هو 15,592 نيوتن.متر.



يُكافئ عزم الدوران هذا عزم يُقدر بـ 1,356 نيوتن.متر في السيارات التقليدية، لتُصبح همر اس يو في على قدم المساواة مع سيارات البيك أب الكبيرة التي تعمل بمحرك ديزل، وهو أمر مثير للإعجاب خاصة لكونها اس يو في فاخرة، حيث ستتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3.5 ثانية فقط.

قد يعجبك أيضا...

في الداخل، تسع المقصورة لخمسة رُكاب، مع مساحة تخزين كبيرة خلف المقاعد، مع نظام سوبر كروز المحسن، ووضع Crabwalk ذو التوجيه الرُباعي، ووضع Extract، وغيرهم، لتحصل على قطر دوران يبلغ 10.8 متر فقط.يُذكر أن إصدار Edition 1 سيأتي قياسياً بجنوط مقاس 22 بوصة، مع توفر حزمة Extreme Off-Road والتي تستبدل الجنوط الكبيرة بجنوط مقاس 18 بوصة ملفوفة بإطارات مقاس 35 بوصة، وذلك لتعزيز أدائها على الطرق الوعرة، مع العديد من الإضافات مثل ألواح الحماية السفلية وأكثر من 200 اكسسوار سيتوفر عند الإطلاق.وبغض النظر عن التصميم، فإن السيارة تأتي بمنصة Ultium من جنرال موتورز، مع نطاق يتراوح بين 400 إلى أكثر من 480 كم للشحنة الكاملة، في حين تُؤكد الشركة أن هذه كلها تقديرات أولية، ومع اقتراب توفرها في الأسواق سنتعرف على الأرقام الدقيقة.وفي الختام، بالنسبة للأسعار، فسيتم تدشين إصدار Edition 1 أولاً في أوائل 2023 بسعر يبدأ من 105,595 دولار (396,000 ريال)، ويرتفع إلى 110,595 دولار (415,000 ريال) مع حزمة Extreme Off-Road، ثم سيتبعه إصدار 3X في ربيع عام 2023، حيث سيبدأ سعر النسخ ثلاثية المحركات من 99,995 دولار (375,000 ريال)، والنسخ ثنائية المحركات بقوة 625 حصان بسعر يبدأ من 89,995 دولار (337,500 ريال)، في حين سيتم الكشف عن إصدار EV2 ثنائية المحركات في ربيع 2024 بسعر 79,995 دولار (300,000 ريال).