

لأصحاب السيارات القديمة.. ننشر تفاصيل التمويل والأقساط بمبادرة الإحلال لأصحاب السيارات القديمة.. ننشر تفاصيل التمويل والأقساط بمبادرة الإحلال

تسعى الحكومة جاهدة للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج "غاز/ بنزين".



ويبحث العديد من مالكي السيارات عن تقليل تكلفة أسعار الوقود من خلال طريقة واحدة وهي تحويل سياراتهم إلى غاز طبيعي، إذ يبلغ سعر لتر الغاز الطبيعي 3.5 جنيه.



تُساعد المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم، حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التي تُكلفهم كثيرًا في التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة

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وتحقق المبادرة آثارًا إيجابية في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام في تيسير حركة المرور، حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة فى حدوث اختناقات مرورية.وتستهدف الحكومة خلال العام الحالي إحلال 70 ألف سيارة تعدت الـ 20 عاما، تشمل 55 ألف سيارة أجرة وملاكي، و15 ألف ميكروباص، ضمن المرحلة الأولى من خطة إحلال السيارات القديمة بسيارات تعمل بنظام الوقود المزدوج "غاز طبيعي - بنزين"، ومن المنتظر إحلال 250 ألف مركبة قديمة بأخرى جديدة بحلول عام 2023.رصدت "بوابة أخبار اليوم" الممول للمبادرة ومدة سداد الأقساط بمبادرة الإحلال السيارات القديمة بسيارات تعمل بنظام الوقود المزدوج "غاز طبيعي - بنزين".عملية تمويل أصحاب السيارات المتقادمةتتولى البنوك عملية تمويل أصحاب السيارات المتقادمة التى مضى على تصنيعها ٢٠ عامًا فأكثر، بسعر عائد سنوي «مقطوع» بنسبة ٣٪.مدة سداد الأقساط بمبادرةويتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من ٧ إلى ١٠ سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، مع السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المستحقة، كما تتولى البنوك تمويل قيمة وثيقة التأمين على السيارة والحياة بنفس بسعر العائد السنوى «المقطوع» بنسبة ٣٪.