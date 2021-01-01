شاهد: تجربة قيادة لموديل 2021 من كوبرا فورمينتور الجديدة

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carwow الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2021 من سيارة كوبرا فورمينتور الجديدة، والتي تقدمها شركة كوبرا للسيارات الرياضية والتابعة لسيات الإسبانية، حيث تعتبر هذه السيارة من المركبات الحديثة جدا وتنتمي لفئة سيارات SUV الكوبيه، وتتمتع بأداء عالي جدا بفضل محركها الذي تبلغ قوته 306 حصان.
جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من كوبرا فورمينتور الجديدة وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:
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