سعر الدولار الأمريكى فى مصر اليوم الأحد 4-4-2021
يقدم موقع " الدستور"، في هذا التقرير، سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في أسواق المال المحلية، اليوم الأحد 4-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.
وعلى المستوى المحلي، جاء متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه عند مستوى 15.656 جنيه للشراء، و15.756 للبيع.
سعر الدولار الأمريكي في مصر اليوم الأحد 4-4-2021
سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري
وسجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، في البنك المركزي، مستوى 15.645 جنيه للشراء، و15.774 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وبلغت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وعُرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، في بنك مصر، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه لدى البنك العربي الأفريقي الدولي، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وسجلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية
وعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى بنك الكويت الوطني، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.
سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري
وفي بنك أبوظبي التجاري، عُرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.
سعر الدولار فى البنك العقاري المصري العربي
وسجل سعر الدولار الأمريكي لدى البنك العقاري المصري العربي، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.
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