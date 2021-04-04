

سعر الدولار الأمريكى فى مصر اليوم الأحد 4-4-2021 سعر الدولار الأمريكى فى مصر اليوم الأحد 4-4-2021

يقدم موقع " الدستور"، في هذا التقرير، سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في أسواق المال المحلية، اليوم الأحد 4-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.



وعلى المستوى المحلي، جاء متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه عند مستوى 15.656 جنيه للشراء، و15.756 للبيع.



سعر الدولار الأمريكي في مصر اليوم الأحد 4-4-2021

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