

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4 أبريل 2021 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4 أبريل 2021

ترصد «المصري اليوم» أسعار الدولار في أهم البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 4 ابريل 2021، مع تقديم افضل الأسعار بين البنوك، حيث تشهد أسعار الدولار تغيرات تبعا لحجم المعروض في السوق .



وتوضح البيانات فروق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين مختلف البنوك في مصر والتي تتضمن البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك cib.



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري:

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الشراء: 15.65البيع :15.75سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي:الشراء: 15.64البيع: 15.74سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك cib:الشراء: 15.66البيع: 15.76سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر:الشراء: 15.64البيع:15.74وتوضح البيانات فروق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين مختلف البنوك في مصر والتي تتضمن البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك cib. وتشهد الاسعار تباينات يومية في مستويات أسعار الدولار في البنوك .علي الجانب الاخر استقر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال ختام تعاملات يوم الخميس، بعد ترقب إعلان بيانات اقتصادية.وينتظر المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم مع توقعات تراجعها إلى 678 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.ومن المقرر أيضاً الإفصاح عن بيانات النشاط الصناعي والإنفاق على البناء في الولايات المتحدة.وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية الاسبوع الماض خطته للبنية التحتية بقيمة تريليوني دولار بهدف تعزيز اقتصاد الولايات المتحدة بعد الوباء.وبحلول الساعة 9:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار مقابل اليورو بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1742 دولار، بينما استقر أمام الين الياباني ليسجل 110.73 ين.واستقرت الورقة الخضراء مقابل الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.3779 دولار، لكنها ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.3 بالمائة إلى 0.9465 فرنك.وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 93.19.