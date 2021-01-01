كم كوب قهوة يمكن شربه يوميا دون الإضرار بالصحة

أعلنت اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي والتغذية نوريا ديانوفا، لقناة "زفيزدا" الروسية، أن شرب كوبين من القهوة يوميا هو الحل الأفضل لصحتك.
وأوضحت أن هذا المشروب له تأثير سلبي على جسم الإنسان، وله تأثير سلبي على الجهاز العصبي، ويسبب ارتجاع المريء ومشاكل أخرى في المعدة، لذلك يجب أن تكون القهوة بجرعات محددة.
وفقًا لديانوفا، فإن فنجانين من القهوة يوميًا كافيان للاستمتاع وتقليل المخاطر الصحية.
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